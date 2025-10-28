Он вернулся из ада. Пермский каннибал залил кровью город — в квартире Малышева нашли новый труп
Источник 360.ru: труп нашли в квартире людоеда из Перми Малышева
Полиция обнаружила труп в квартире каннибала из Перми Михаила Малышева. Пожиратель людей вышел на свободу в 2022 году и стал жить в прежней квартире, его соседи рассказали 360.ru, что убийца держит в страхе весь район.
Информация о трупе в квартире 59-летнего каннибала Михаила Малышева появилась в социальных сетях 28 октября. Эти данные подтвердила местная пресса — корреспондент 59.ru приехал к дому людоеда и увидел автомобиль ритуальщиков.
Специалистов в подъезд пропустил полицейский. Самого Малышева затем заметили на улице, его окружали правоохранители. В прессе допустили, что тело могло оставаться в квартире не один день.
«Мимо проходила, полицейский с ним разговаривал и отошел, а людоед на улице остался», — рассказала 360.ru местная жительница.
Полиция расспрашивала соседей о шуме еще 27 октября. В Следственном комитете по Пермскому краю подтвердили факт смерти человека, но пока не уточнили ни причин, ни других деталей. Известно, что Малышева увезли на допрос.
Издание Ural Mash со ссылкой на собственные источники пишет, что каннибал вызвал полицию сам. Предварительно, Малышев пил в квартире с приятелем, тому стало плохо от алкоголя.
«Видела, как полиция ходила из подъезда в подъезд, и самого людоеда на лавочке возле дома. Когда мы прошли мимо него, услышали простой разговор о пиве», — добавила в беседе с 360.ru еще одна соседка каннибала.
Кто такой пермский каннибал Малышев
Малышев давно известен жителям Перми. Это серийный убийца, насильник и каннибал. Садистские наклонности он проявлял с детства — калечил кошек, позднее начал есть собак. Первые признаки психического расстройства у Малышева выявили после того, как он вернулся из армии.
Жить мужчина начал в квартире на улице Маршала Рыбалко. Здесь он и совершил все убийства. Перед этим в той же квартире он удерживал приятеля-алкоголика и санитарку из местной больницы.
Первой жертвой каннибала стала 16-летняя студентка. Ее тело он расчленил, а мясо пустил на пельмени. Годом позже Малышев также убил и съел своего знакомого — следы убийца замести не сумел, его быстро вычислили.
В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы. Следователи полагали, что мужчина убил как минимум восемь человек.
Свое наказание он отбывал в колонии строгого режима и вышел на свободу в октябре 2022 года. Вернувшись в Пермь, Малышев поселился в Кировском районе, в той же самой кровавой квартире.
Соседи описывали его как замкнутого человека, злоупотреблявшего алкоголем. О его прошлом знали почти все и старались избегать встреч.