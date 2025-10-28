Полиция обнаружила труп в квартире каннибала из Перми Михаила Малышева. Пожиратель людей вышел на свободу в 2022 году и стал жить в прежней квартире, его соседи рассказали 360.ru, что убийца держит в страхе весь район.

Информация о трупе в квартире 59-летнего каннибала Михаила Малышева появилась в социальных сетях 28 октября. Эти данные подтвердила местная пресса — корреспондент 59.ru приехал к дому людоеда и увидел автомобиль ритуальщиков.

Специалистов в подъезд пропустил полицейский. Самого Малышева затем заметили на улице, его окружали правоохранители. В прессе допустили, что тело могло оставаться в квартире не один день.

«Мимо проходила, полицейский с ним разговаривал и отошел, а людоед на улице остался», — рассказала 360.ru местная жительница.

Полиция расспрашивала соседей о шуме еще 27 октября. В Следственном комитете по Пермскому краю подтвердили факт смерти человека, но пока не уточнили ни причин, ни других деталей. Известно, что Малышева увезли на допрос.

Издание Ural Mash со ссылкой на собственные источники пишет, что каннибал вызвал полицию сам. Предварительно, Малышев пил в квартире с приятелем, тому стало плохо от алкоголя.

«Видела, как полиция ходила из подъезда в подъезд, и самого людоеда на лавочке возле дома. Когда мы прошли мимо него, услышали простой разговор о пиве», — добавила в беседе с 360.ru еще одна соседка каннибала.