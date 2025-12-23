Отказ почек, ампутация рук и ноги. В Тыве бывшие одноклассники избили мужчину и бросили на морозе

В Тыве бывшие одноклассники избили мужчину и бросили на морозе умирать

В селе Эрзин (Тыва) произошла трагедия, в результате которой местный житель оказался в критическом состоянии. Подробности — в материале 360.ru.

Конфликт после поминок и застолье в школе

Как рассказала 360.ru родственница пострадавшего, события разворачивались после поминок по погибшему участнику СВО. Вечером компания бывших одноклассников собралась в школе по приглашению директора, где распивала алкоголь. Во время застолья произошла словесная перепалка, после которой, по утверждению семьи, директор школы и двое мужчин — обманом вывели жертву на стадион.

«Он даже не подозревал, что его будут бить. Ему сказали, что поедут на стадион, и он спокойно поехал с ними», — рассказала родственница.

По ее словам, избиение продолжалось даже после того, как мужчина потерял сознание.

«Он очнулся уже на земле, не мог шевелиться и чувствовал, как его били с двух сторон. Потом снова провалился в темноту», — добавила она.

Ночь в неотапливаемой кладовке

Пострадавшего погрузили в автомобиль и отвезли в кладовку родственницы директора школы, где оставили при температуре около −23 градусов. Собеседница также подчеркнула, что, по ее словам, директор школы лично участвовала в произошедшем и находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Кладовка холодная, неотапливаемая. Его просто закинули туда без сознания», — утверждает собеседница.

Тяжелое состояние: отказ почек и грядущие ампутации

К моменту, когда мужчине вызвали скорую помощь, у него уже развились тяжелые обморожения и множественные травмы.

«У него отказали обе почки, сильное обморожение, сотрясение мозга. Сейчас врачи говорят об ампутации обеих рук и одной ноги», — сообщила родственница.

Сейчас состояние остается крайне тяжелым, пострадавший подключен к аппаратам. Родные узнали о случившемся лишь спустя сутки.

«Мать едва узнала сына — лицо было изуродовано, вещи мокрые», — заключила она.

Версия семьи и ход расследования

Семья утверждает, что на них оказывалось давление, а действия некоторых фигурантов пытались представить иначе, чем это было на самом деле.

«Нам говорили, что его якобы забрали со стадиона и сразу повезли в больницу, но это неправда. Мы сами, вместе с односельчанами, выяснили, что его оставили в кладовке», — заявила родственница.

По ее словам, после обращения в СМИ и надзорные органы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Семья настаивает на объективном расследовании произошедшего и привлечении всех причастных к ответственности.

В прокуратуре Республики Тыва сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») по факту избиения молодого человека в Эрзинском районе.

По данным надзорного органа, следственными органами задержан 28-летний житель села Эрзин, подозреваемый в совершении преступления. С ним проводятся необходимые следственные действия. По требованию прокурора района следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

