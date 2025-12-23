Отказ почек, ампутация рук и ноги. В Тыве бывшие одноклассники избили мужчину и бросили на морозе

В Тыве бывшие одноклассники избили мужчину и бросили на морозе умирать

В селе Эрзин (Тыва) произошла трагедия, в результате которой местный житель оказался в критическом состоянии. Подробности — в материале 360.ru.

Конфликт после поминок и застолье в школе

Как рассказала 360.ru родственница пострадавшего, события разворачивались после поминок по погибшему участнику СВО. Вечером компания бывших одноклассников собралась в школе по приглашению директора, где распивала алкоголь. Во время застолья произошла словесная перепалка, после которой, по утверждению семьи, директор школы и двое мужчин — обманом вывели жертву на стадион.

«Он даже не подозревал, что его будут бить. Ему сказали, что поедут на стадион, и он спокойно поехал с ними», — рассказала родственница.

По ее словам, избиение продолжалось даже после того, как мужчина потерял сознание.

«Он очнулся уже на земле, не мог шевелиться и чувствовал, как его били с двух сторон. Потом снова провалился в темноту», — добавила она.

Ночь в неотапливаемой кладовке

Пострадавшего погрузили в автомобиль и отвезли в кладовку родственницы директора школы, где оставили при температуре около −23 градусов. Собеседница также подчеркнула, что, по ее словам, директор школы лично участвовала в произошедшем и находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Кладовка холодная, неотапливаемая. Его просто закинули туда без сознания», — утверждает собеседница.

Тяжелое состояние: отказ почек и грядущие ампутации

К моменту, когда мужчине вызвали скорую помощь, у него уже развились тяжелые обморожения и множественные травмы.