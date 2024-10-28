Сегодня 23:18 «Опасно жить». Живодеры-наркоманы из Солнечногорска избили кота, засунули в пакет и выбросили Администратор ветклиники в Солнечногорске Виктория: избитый кот проходит лечение 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Солнечногорск

Коты

Животные

Живодеры

Живодеры избили кота и выбросили его в пакете у дома. Это произошло в деревне Голубое городского округа Солнечногорск. Полуживого питомца случайно нашли две девушки, одна из них отвезла его в ветклинику, где работает администратором. Виктория рассказала 360.ru, что в первый день животное было в критическом состоянии.

Кота спасли случайные прохожие Кота в пакете нашла соседка, выгуливающая рано утром собаку. Девушка растерялась и не знала, что делать. На помощь ей пришла Виктория, которая тоже выгуливала своего питомца. Она работает администратором в ветклинике и быстро сориентировалась в ситуации. «Мы подошли, он поднял голову, звуков никаких не издавал, состояние, конечно, было ужасное. Я передала свое животное соседке, вытащила котика оттуда, сделала визуальный осмотр, поняла, что он нуждается в экстренной помощи», — поделилась Виктория. Девушка отвела свою собаку домой, взяла переноску и отвезла пострадавшего кота в ветклинику, где работала. Там ветеринары оказали коту первую помощь. По словам Виктории, в первый день состояние животного было тяжелое, сегодня уже средней тяжести.

Фото: Телеканал «360»

«Доктор на сегодняшний день выписку сделал. Животное вчера было в критичном состоянии. Вчерашний день наблюдали, чтобы он при черепно-мозговой травме от кровоизлияния не погиб. Сегодня у него давление головного мозга на спад пошло, сделали рентген ему, УЗИ. Все необходимое животному делается, кот на капельницах, ежедневно по восемь часов капают», — рассказала девушка о состоянии пострадавшего. Кот начал сам пить из миски, и, несмотря на свое состояние, ходит в лоток. Кормить пока приходится принудительно. Свой поступок Виктория оценивает как адекватный и считает, что так поступил бы любой человек. Даже не зная, что случилось с котом, девушка не смогла оставить раненое животное в пакете на газоне. Кот находится на полном попечении клиники. Когда директор узнала, что произошло с животным, она сразу сказала, что никаких сборов не надо, клиника берет расходы на себя. В стационаре кот будет находиться до полного выздоровления, потом ему найдут новый дом. По словам Виктории, желающие взять кота уже есть, но сначала его нужно вылечить. Высока вероятность, что глаз спасти не удастся, отметила Виктория.

Фото: Телеканал «360»

Что известно о живодерах Кота на газоне оставила пара, мужчина и женщина. По словам Виктории, женщина — местная, ее зовут Жанна, она живет в деревне и ее не раз видели в неадекватном состоянии. Мужчина на видео не из местных, скорее всего, очередной молодой человек Жанны. «Я эту Жанну видела не раз на детской площадке. Сама лично пыталась прогнать, когда она вот в таком состоянии орет матом на детей, причем несуразные вещи. <…> Хотелось бы ограничить, оградить детей. Опасно жить с такими людьми», — рассказала Виктория. Девушка опасается, что сейчас пострадало животное, а потом могут пострадать люди. Мужчина на видео из лифта признается, что это он избил кота. Виктория надеется, что его найдут и накажут. Заявление в полицию она написала. По словам собеседницы издания, Жанну после случившегося отправили в психиатрическую клинику.

Фото: Телеканал «360»

Чтобы прояснить ситуацию, 360.ru попытался поговорить с матерью Жанны, Ириной. Однако женщина отказалась обсуждать ситуацию. «Я комментариев никаких давать не буду. Я не судья. Пусть разбирается суд или другие люди, я вообще не знаю ничего. Ответить вам ничего не могу. <…> Я с дочерью еще не говорила, когда она мне расскажет все, тогда я буду знать», — заявила женщина. Ирина отметила, что мужчина на видео признался, что это он избил кота, следовательно, он виновник. До дочери она не смогла дозвониться, так как у нее сломан телефон.