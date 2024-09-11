Сегодня 18:39 «Он так сорвал злость». Трех чихуахуа сбросили с 8-го этажа в Новой Москве В Новой Москве мужчина убил чихуахуа любовницы, сбросив их с балкона 8-го этажа 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

Происшествия

Собаки

Жительница поселка Института Полиомиелита в Новой Москве стала свидетельницей крайне жестокого обращения с тремя собаками чихуахуа. По словам женщины, псов выбросили с балкона 8-го этажа. Двое животных погибли.

Подробностями истории москвичка поделилась в беседе с 360.ru. Женщина пояснила, что собак выбросили с балкона вечером 6 сентября. «Я находилась на балконе своей квартиры и услышала хлопки, как будто сбрасывали что-то тяжелое с верхних этажей, на третий хлопок завизжало животное, в сумерках не было понятно, кто именно, я сразу написала в чат поселка», — пояснила она. На улицу она вышла вместе с соседкой. Там они увидели двух лежащих на асфальте мертвых собак породы чихуахуа и тут же позвонили в полицию.

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«Вскоре пришла хозяйка животных, особо она не выражала никакого сожаления, начала просить в грубой форме отменить вызов полиции и сказала что это ее сожитель таким образом сорвал злость», — поразилась собеседница 360.ru, отметив, что этот мужчина, по слухам, ранее был судим. Трупы собак их владелица сложила в пакеты и ушла, повторяя, что все случившееся — только ее дело. Правда, вскоре она снова вернулась, сообщив соседкам, что у нее пропала еще одна собака. «Ее мы нашли в кустах около балконов, она выжила, но была в шоковом состоянии. Когда приехала полиция, хозяйка псов шла с лопатой с целью закопать трупы. Возможно, хотела скрыть преступление своего сожителя, но это сугубо мои предположения», — добавила женщина.

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По информации собеседницы 360.ru, сотрудники полиции пообщались и с владелицей собак, и с ее приятелем. Но что будет дальше — непонятно. «Нам, соседям, страшно жить рядом с такими людьми, в следующий раз это может закончится плачевно для людей», — выразила уверенность она. Что в итоге стало с третьей пострадавшей при падении собакой, соседка не знает. Еще одна жительница этой высотки при этом отметила, что хозяйка псов выпивает и ведет себя не слишком адекватно. «Периодически пьют, часто бывают драки, скандалы и ругань. Когда трезвая, она вроде спокойная, когда выпьет — весь поселок слышит. Напротив дома у нас есть лес и лавочки, там и устраивает попойки», — пояснила собеседница 360.ru.