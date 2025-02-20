Один хотел уберечь детей, другой косит под дурака. Дело о псе Бобе приобрело новый поворот

Накануне интернет облетели кадры с водителем внедорожника, который в городе Оха на Сахалине жестоко расправился с бездомным псом Бобой. Новые подробности — в материале 360.ru

Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала о непростой ситуации в городе, о самом водителе и о волонтере Андрее, который ранее комментировал произошедшее. По ее словам, Бобу кто-то насмерть сбил на дороге из-за непогоды и плохой видимости. Затем проезжавший мимо мужчина на джипе решил убрать пса с проезжей части, чтобы не пугать ходящих по ней детей. При этом он не стал класть тело в салон, поскольку животное было все в крови. Водитель знал, где жил Боба, и отвез его туда.

Собака не дикая, просто-напросто кем-то брошенная и выросла на улице. В Охе очень много таких брошенных собак. В стаи сбиваются, кидаются на людей, на детей.

Она добавила, что люди уезжают из Охи из-за отсутствия перспектив, а питомцев оставляют на произвол судьбы. Раньше, по ее словам, город был богатый, поскольку там жили нефтяники, но сейчас он нищий и «загибается».

Волонтер Андрей

О местном жителе и волонтере Андрее, который ранее давал 360.ru подробный комментарий, женщина отозвалась крайне негативно. По ее словам, молодой человек своим поведением настроил против себя всю Оху. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым, но он «косит под дурака», добавила она.

«Он очень любит быть на виду, он очень любит славу. Я считаю, что он не то что невменяемый, он просто неадекватный. Люди ему пишут в соцсетях: „Андрей, перестань“. Он в ответ тут же пишет людям маты, очень нехорошие слова. Тут же, через минуты три-четыре, удаляет это все — и, типа, я не я, моя хата с краю», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, Андрей боится ходить по улице днем и прикармливает бродячих собак, чтобы они его защищали от разозленных местных жителей.

«А то, что он сжег собак, сам лично их подвешивал, и снимал, и выкладывал в плане того, что это сделал кто-то другой?» — добавила женщина.

При этом она подчеркнула, что Андрей и попавший на видео водитель внедорожника — это два разных человека.

Ранее зооволонтеры написали заявление в полицию из-за происшествия. Однако хода делу пока не дали.