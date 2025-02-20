Замученный на Сахалине в городе Оха пес по кличке Боба был ласковым и хорошим, держался подальше от людей и других собак. Об этом 360.ru рассказал местный житель и волонтер Андрей.

«Хороший и ласковый пес. Он со мной даже игрался. Он иногда со мной ходил гулять в город в темное время суток. От других людей и собак держался подальше в городе. Ко мне он прижимался. Он никогда от меня не отходил», — поделился Андрей.

Самостоятельно Боба не ходил в город, жил на стройке более двух лет вместе с братом. Волонтер отметил, что за вторую собаку тоже страшно — она на цепи, при виде людей прячется в будку.

«Собака проживала на базе около двух лет, почти с рождения. Работники кормили пса, а он охранял территорию. Все его знали, любили. Чужих животных он гонял», — отметил волонтер.