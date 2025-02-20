«Боимся, что живодер останется безнаказанным». Волонтер из Охи — про расправу над Бобой
Волонтер из Охи: боимся, что замучивший Бобу живодер останется безнаказанным
Замученный на Сахалине в городе Оха пес по кличке Боба был ласковым и хорошим, держался подальше от людей и других собак. Об этом 360.ru рассказал местный житель и волонтер Андрей.
«Хороший и ласковый пес. Он со мной даже игрался. Он иногда со мной ходил гулять в город в темное время суток. От других людей и собак держался подальше в городе. Ко мне он прижимался. Он никогда от меня не отходил», — поделился Андрей.
Самостоятельно Боба не ходил в город, жил на стройке более двух лет вместе с братом. Волонтер отметил, что за вторую собаку тоже страшно — она на цепи, при виде людей прячется в будку.
«Собака проживала на базе около двух лет, почти с рождения. Работники кормили пса, а он охранял территорию. Все его знали, любили. Чужих животных он гонял», — отметил волонтер.
Андрей рассказал, что утром 19 февраля работники базы обнаружили на территории собаку с отрезанным хвостом.
«Они приехали сегодня на работу, на базу к себе. Обнаружили свою собаку, мертвую и уже без хвоста. <…> Подошел человек из соседнего бокса, сказал, что у них камеры стоят. Посмотрели записи, просто дар речи потеряли», — рассказал волонтер.
Собаку притащили волоком по снегу со стороны города. Водитель определенно знал, чье это животное и привез его туда, где он жил. Возможно, хвост отрезал, потому что не смог отвязать веревку, предположил Андрей. Бобу похоронили в тот же день.
После происшествия с собакой зооволонтеры написали заявление в полицию. Однако там, по словам Андрея, зоозащитников не очень охотно принимают.
«Полиция у нас неохотно занимается этими делами. И боимся, что живодер останется безнаказанным. <…> У нас в Охе резать, сжигать, вешать животных, так и говорится, в порядке вещей»
Андрей
волонтер
Андрей отметил, что хоть в России и есть законы против живодеров, но они не работают, поэтому «такие люди остаются безнаказанными».