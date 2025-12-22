Сегодня 18:32 Одессу начали отрезать от дунайских портов: как этому помогает «слепая» украинская ПВО 0 0 0 Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Происшествия

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба уверяет, что разрушение моста в селе Маки Одесской области не приведет к дефициту или росту цен на топливо в регионе. Прогноз, конечно, более чем оптимистичный с учетом, что на эту переправу приходилось до 40% рынка.

Значение моста в Маяках Удары «Геранями» по мосту через Днестр в Маяках ВС России нанесли 19 декабря. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией. По оценке «Военкоров русской весны», после таких атак российские силы могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона. Тут же нельзя не напомнить, что через эти порты идут ключевые потоки грузоперевозок. О ситуации с разрушенным мостом в воскресенье высказался Алексей Кулеба, признав, что случившееся усложнит маршрут поставок горюче-смазочных материалов, однако есть и альтернативные маршруты: например ж/д сообщение. Кроме того, фуры в районе Измаила могут пересекать украинскую границу транзитом через Молдавию. Так что, заверил вице-премьер, дефицита или роста цен на топливо не ожидается.

Управленческий тупик и ПВО без прицелов В Одесской области, впрочем, настроены далеко не так оптимистично, как этот чиновник. С учетом, что сама Одесса вот уже долгое время сидит фактически без света и тепла, а украинская ПВО работает «акустически» или не работает вовсе, местные заявляют об управленческом тупике. Ситуация с мостом в Маяках, по оценке украинского волонтера Романа Доника, показала общую ситуацию с противовоздушной обороной в стране. Речь, по его мнению, идет о самой настоящей системной беспомощности.

Мост в Маяках — ключевая артерия, на которой держится логистика с дунайских портов, но при этом мобильные огневые группы удары по нему отражали буквально вслепую. «Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически», — пояснил Доник.

Большинство этих групп формируют из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым «сверху просто нарезали задачу — чтобы сделали. Вот и сделали как смогли». При этом попытки обучения уперлись в позицию областной военной администрации. «Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала. То есть, идите на ***», — пожаловался волонтер.

С учетом этого, как подчеркивает Доник, разрушение моста в Маяках стало прямым следствием бездействия власти, которая просто «забила болт». И совершенно очевидно, что это нормальный порядок вещей и для других регионов Украины.

Света нет в домах, зато в ТЦ есть Но вернемся в Одесскую область. Сейчас там введен режим ЧС, света все еще нет более чем у 73 тысяч абонентов. Восстановить снабжение обещают в отдельных районах не раньше 26 декабря. При этом, что больше всего поражает горожан, торговые центры работают как обычно, почему там есть свет, а в дома его не дают, — большой вопрос. «На улицах Одессы уже вспыхивали протесты, перекрывались дороги, возникали драки, но базовые условия жизни до конца так и не восстановлены. Вопрос остается простым: как в таких условиях жить дальше и что ждет страну, если та же модель управления распространится на остальные регионы», — закономерно интересуются авторы одного из местных Telegram-каналов. Ведь эта ситуация вполне может повториться и в других городах страны.