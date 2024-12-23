«Очень обидно, это больной ребенок». Под Томском педагог ударила школьника с аутизмом
Мать ребенка-аутиста из Томска рассказала, как учительница ударила ее сына
В Томской области между учительницей и школьником-аутистом произошла потасовка. Мать мальчика узнала о случившемся из социальных сетей. Подробности женщина рассказала в беседе с 360.ru.
Кричал и не хотел идти на занятия
По словам мамы, ни сын, ни сотрудники учебного заведения не рассказали ей о произошедшем. Видео случившегося распространили другие дети. На кадрах видно, как мальчик замахнулся на педагога портфелем, та в ответ попыталась его ударить.
«Это произошло еще две недели назад. Видео выложили в социальную сеть. <…> Последние две недели ребенок стал истерить. Он не говорящий ребенок. Он начал кричать, не хотел ходить к [учительнице] на занятия. Мы не понимали, что происходит», — рассказала женщина
По ее словам, раньше отношения с педагогом были доброжелательными.
«Я всегда со школой была на контакте, и есть на контакте. В пятницу, когда я увидела это видео, сказать, что у меня случился шок — ничего не сказать. Потому что я как педагог понимаю, что такого, в принципе априори быть не должно, так не должен вести себя учитель. Даже если он устал, даже его достали, вывели и так далее», — отметила мать школьника.
Учитель устал
Женщина договорилась о встрече с директором школы, чтобы разобраться в ситуации мирным путем. Руководство пообещало Ане заменить преподавателя для сына. Но после этого с матерью представители школы так и не связались.
«Я доброжелательна, я готова на конструктивный разговор, но мне никто не позвонил. <…> Мне просто очень обидно. Это больной ребенок, так нельзя поступать. <…> Когда она берет таких детей, она прекрасно понимает, она оценивает ситуацию. А получается, для чего берут? Чтобы деньги зарабатывать? Потому что за них хорошо платят?» — возмутилась собеседница 360.ru.
Она выразила мнение, что учительнице не место в школе.
Этот учитель устал. <…> У нее большой педагогический опыт. И когда мы в пятницу встретились, я ей правду сказала, я говор: «Я благодарна вам за то, что вы научили моего ребенка и читать, и писать». Все, что он умеет — это ее заслуга. Видимо, дальше нам не по пути.
мать потерпевшего школьника
Мать ребенка добавила, что боится лишиться работы на фоне случившегося. По ее словам, она воспитывает двоих детей-аутистов с бабушкой, муж сейчас находится на фронте.
В пресс-службе департамента образования Томской области 360.ru сообщили, что в школе проводится служебная проверка.
Региональная прокуратура также организовала проверку.
«По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц», — сообщила пресс-служба ведомства.
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