«Очень обидно, это больной ребенок». Под Томском педагог ударила школьника с аутизмом

В Томской области между учительницей и школьником-аутистом произошла потасовка. Мать мальчика узнала о случившемся из социальных сетей. Подробности женщина рассказала в беседе с 360.ru.

Кричал и не хотел идти на занятия

По словам мамы, ни сын, ни сотрудники учебного заведения не рассказали ей о произошедшем. Видео случившегося распространили другие дети. На кадрах видно, как мальчик замахнулся на педагога портфелем, та в ответ попыталась его ударить.

«Это произошло еще две недели назад. Видео выложили в социальную сеть. <…> Последние две недели ребенок стал истерить. Он не говорящий ребенок. Он начал кричать, не хотел ходить к [учительнице] на занятия. Мы не понимали, что происходит», — рассказала женщина

По ее словам, раньше отношения с педагогом были доброжелательными.

«Я всегда со школой была на контакте, и есть на контакте. В пятницу, когда я увидела это видео, сказать, что у меня случился шок — ничего не сказать. Потому что я как педагог понимаю, что такого, в принципе априори быть не должно, так не должен вести себя учитель. Даже если он устал, даже его достали, вывели и так далее», — отметила мать школьника.

Учитель устал

Женщина договорилась о встрече с директором школы, чтобы разобраться в ситуации мирным путем. Руководство пообещало Ане заменить преподавателя для сына. Но после этого с матерью представители школы так и не связались.

«Я доброжелательна, я готова на конструктивный разговор, но мне никто не позвонил. <…> Мне просто очень обидно. Это больной ребенок, так нельзя поступать. <…> Когда она берет таких детей, она прекрасно понимает, она оценивает ситуацию. А получается, для чего берут? Чтобы деньги зарабатывать? Потому что за них хорошо платят?» — возмутилась собеседница 360.ru.

Она выразила мнение, что учительнице не место в школе.