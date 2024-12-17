Мальчик, которого сбила водитель Porsche в Новой Москве, страдал аутизмом

Ребенок, которого сбила водитель Porsche в Новой Москве, страдал аутизмом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом», — заявил источник агентства.

Происшествие случилось в субботу. Женщина за рулем Porsche не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком. По данным следователей, водитель иномарки была в нетрезвом состоянии. После ДТП она отказалась проходить медосвидетельствование на опьянение.

Ранее появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что няня везла ребенка на снегокате по тропинке вдоль тротуара. Сзади на них поехала черная иномарка и сбила.

Мальчик первым оказался под колесами машины. После ЧП он умер в больнице. Няня получила травмы.

Щербинский районный суд столицы заключил водителя Porsche под стражу. Она признала вину.