Ночной лай 15 собак и тараканы. Жители Шуи объявили войну заводчице-затворнице

В Шуи Ивановской области жильцы многоэтажки пожаловались на заводчицу лабрадоров. Местная жительница держит в своей квартире на первом этаже около 15 собак, они постоянно лают и докучают соседям. Подробнее о случившемся рассказала очевидица в беседе с 360.ru.

Собак 15 точно есть

По ее словам, около трех лет назад женщина жила в частном доме у пенсионного фонда, где разводила породистых животных на перепродажу. Там была серьезная антисанитария, за собаками хозяйка не ухаживала. Звери терроризировали местных, кусали детей на детской площадке.

В какой-то момент дом заводчицы подожгли. Часть собак спасли. В итоге она с ними переехала в многоквартирный дом. С тех пор жильцы ругаются с новой соседкой и просят утихомирить собак, которые лают без конца.

«Со временем собак стало очень много. Если через окно смотреть, судя по гулу, который стоит, наверное, собак 15 там точно есть. Она их не выгуливает, поэтому в подъезде стоит ужасный запах. Соседи жалуются, что у них появились тараканы», — заявила собеседница 360.ru.