Ночной лай 15 собак и тараканы. Жители Шуи объявили войну заводчице-затворнице
Жительница Ивановской области завела более 10 лабрадоров и терроризирует соседей
В Шуи Ивановской области жильцы многоэтажки пожаловались на заводчицу лабрадоров. Местная жительница держит в своей квартире на первом этаже около 15 собак, они постоянно лают и докучают соседям. Подробнее о случившемся рассказала очевидица в беседе с 360.ru.
Собак 15 точно есть
По ее словам, около трех лет назад женщина жила в частном доме у пенсионного фонда, где разводила породистых животных на перепродажу. Там была серьезная антисанитария, за собаками хозяйка не ухаживала. Звери терроризировали местных, кусали детей на детской площадке.
В какой-то момент дом заводчицы подожгли. Часть собак спасли. В итоге она с ними переехала в многоквартирный дом. С тех пор жильцы ругаются с новой соседкой и просят утихомирить собак, которые лают без конца.
«Со временем собак стало очень много. Если через окно смотреть, судя по гулу, который стоит, наверное, собак 15 там точно есть. Она их не выгуливает, поэтому в подъезде стоит ужасный запах. Соседи жалуются, что у них появились тараканы», — заявила собеседница 360.ru.
Питомцев не выгуливают
По ее словам, за все это время никто не видел, чтобы женщина выходила с питомцами на улицу. Всех животных она держит в квартире. Вероятно, показываться с четвероногими заводчица боится, потому что знает, как обозлены на нее соседи.
Особенно лай собак беспокоит ночью. Примерно с полуночи до трех животные не перестают гавкать. Уговоры и споры с хозяйкой не помогают. На просьбы успокоить питомцев та предлагает сделать погромче телевизор.
Собачьи похороны под окном
Жильцы обратились в прокуратуру, начались суды, однако результата это не принесло. Соседи сомневаются, что собаки здоровы. Условия в квартире точно не подходят для их содержания. Из окна первого этажа видно, что животные истощены.
«Собаки очень худые. Недавно был случай. В пять утра она хотела похоронить. У нее собака умерла, или ей плохо стало, не знаю. Хотела похоронить под окном дома одной нашей соседки. Слава богу, она это увидела, проснулась, попыталась предотвратить», — рассказала очевидица.
На претензии соседки заводчица заявила, что ей больше негде закапывать мертвых собак.