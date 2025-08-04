Живодер зверски избил пса на северо-востоке Москвы

По их словам, мужчина нашел едва живого пса на автобусной остановке на 83-м километре МКАД. Он отнес питомца к будке охранника на Лианозовском кладбище и попросил в соцсетях помочь спасти его.

На обращение откликнулись волонтеры: они показали пса ветеринарам и приютили его. Питомец чудом выжил и получил новое имя — Бонис.

У собаки была открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, обезвоживание, истощение и состояние шока. Активисты направили заявление в полицию, но преступника, зверски избившего пса, пока не нашли.

«Ветврач подтвердил ужасные предположения очевидцев: над собакой издевались долго и беспощадно. Поверхность тела Бониса была покрыта множественными некротизированными ранами и кишела опарышами. Вокруг носа — глубокая кровоточащая рана: изверг намертво связал пасть», — отметили в обращении.

Ранее житель Петербурга после ссоры с девушкой расправился с двумя ее собаками. Его приговорили к трем годам и одному месяцу в ИК общего режима за жестокое обращение с животными и умышленное причинение легкого вреда здоровью человека.