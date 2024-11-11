«Незабываемые приключения». Посетителей квестов назвали любителями острых ощущений

Люди приходят на квесты, чтобы получить заряд адреналина и острые ощущения. Владельцам квеструмов необходимо найти баланс, чтобы и угодить клиентам, и не нарушить правила безопасности, заявил 360.ru подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Идут за адреналином

Он уточнил, что на данный момент не существует документов, которые бы четко регламентировали порядок проведения квестов, поэтому организаторы таких мероприятий обязаны соблюдать только общие меры безопасности.

«Чем острее ощущения, чем более креативное решение квеста и предложенных задач, тем больше людей приходит и больше выручка. Это толкает организаторов таких квестов на экстремальные предложения для клиентов», — отметил ветеран «Альфы».

По его словам, люди идут в квеструмы, чтобы «получить адреналин, пережить какие-то незабываемые приключения». Предотвратить несчастные случаи на таких мероприятиях помогут привлечение к ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также широкая огласка в прессе, добавил он.

«Мне кажется, ничего выдумывать не надо. Я думаю, просто доведение тех моментов законодательства, тех законов, как, например, по пожарной безопасности», — подчеркнул Попов.

За безопасность отвечает организатор

Эксперт предположил, что большое значение будет иметь именно финансовая составляющая. Если организатор понимает, что травмы во время квеста впоследствии дорого ему обойдутся, он будет тщательнее следить за обеспечением безопасности, объяснил ветеран «Альфы».

Он также прокомментировал случай с московским квестом, во время которого аниматор ранил 19-летнюю студентку.

«Там газовый или шумовой пистолет был использован, на него разрешений соответствующих не надо. Но к нему есть инструкция по безопасному применению. В частности, в ней говорится, что надо избегать направлять его в лицо или рядом с лицом», — отметил Попов.

В результате выстрела участница квеста получила травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. Владелица квеструма Юлия Царская признала, что во время интерактивной игры аниматор нарушил правила техники безопасности. Полиция выяснит, откуда у него было оружие, подчеркнула она.