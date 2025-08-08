Сегодня 12:40 На Камчатке пробудился «огненный дракон». Какие страны может накрыть глобальный катаклизм Daily Mail: землетрясение на Камчатке может стать началом «вулканической зимы» 0 0 0 Фото: / ipa-agency.net / www.globallookpress.com Происшествия

Произошедшее 30 июля на Камчатке крупнейшее землетрясение напугало не только жителей, но и ученых — вулканическая активность в регионе стала аномально высокой. От 625-летнего сна впервые пробудился вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, начал извергаться Ключевский. Специалисты объяснили, что планете удалось чудом избежать катастрофы.

Что известно об Огненном кольце Землетрясение могло спровоцировать извержения вулканов вдоль Огненного кольца — 40 000-километровой цепи вулканов вокруг Тихого океана. В этом случае половину планеты накрыл бы глобальный катаклизм. Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров подтвердил, что между землетрясением и извержениями вулканов есть связь.

Тридцатого июля произошло мощное землетрясение. Практически одновременно значительно повысилась активность вулканов. Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги и накачало их дополнительной энергией Алексей Озеров Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Самым активным оказался вулкан Ключевский. Он дремал с 2023 года, а теперь почти непрерывно извергает лаву и раскаленные фрагменты. Из-за этого поднялась гигантская колонна пепла, составляющая восемь километров над уровнем моря. При этом вулканическая дрожь усиливается, и высота выброса пеплов может достичь 10 километров уже в ближайшие дни. Катастрофа по-настоящему планетарного масштаба может произойти, если землетрясение спровоцирует извержение вулканов Огненного кольца. Камчатка занимает очень опасное положение — она находится над Тихоокеанским огненным кольцом, состоящим из многочисленных разломов между смещающимися тектоническими плитами. Здесь располагаются более 425 вулканов, то есть примерно 75% действующих вулканических объектов на Земле. В их число входят знаменитые Фудзияма в Японии, Сент-Хеленс в США и Кракатау в Зондском проливе.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Одновременно с этим весь регион часто подвергается землетрясениям. Если из-за подземных толчков одновременно начнут извергаться все вулканы, последствия станут катастрофическими. Кольцо проходит через 15 стран, и все они очень сильно пострадают от такого поворота событий. Вулканическая зима будет длиться годами О возможных сценариях газете Daily Mail рассказал профессор Валентин Тролль, вулканолог из Уппсальского университета. Он предположил, что последствия могут варьироваться от «выпадения местного пепла и связанных с этим проблем с инфраструктурой до проблем с воздушным движением и долгосрочных климатических проблем из-за большого количества частиц, выбрасываемых в атмосферу». Также специалист допустил начало «вулканической зимы», которая может продлиться несколько лет. Он также уточнил, что на данный момент это маловероятно.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Землетрясения несут в себе еще несколько опасностей: они могут привести к возникновению новых отверстий, через которые в магматическую камеру попадает еще больше магмы, а также нарушить целостность газовых пузырей и увеличить тем самым вероятность извержения. Сейсмические ударные волны способны проходить от эпицентра толчков на сотни и тысячи километров, затрагивая целые вулканические системы, добавил Тролль. Успокаивает тот факт, что обычных подземных толчков не хватит для активизации вулканов Огненного кольца — для этого необходимо землетрясение колоссальной силы. Эксперт по тектонике плит из Университета Саутгемптона, профессор Лиза Макнил в беседе с Daily Mail подчеркнула, что за последние 20 лет специалисты зафиксировали несколько крупных землетрясений, но широкомасштабных извержений вулканов не происходило. «В среднем землетрясение такой же силы, как на Камчатке, или сильнее, происходит примерно раз в 10 лет, и даже если мы обратимся к событиям, произошедшим несколько сотен лет назад, мы не найдем масштабных извержений вулканов», — объяснила она.