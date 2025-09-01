Сегодня 15:19 «Мерзко, грязно». Отдыхающие рассказали об отеле в Анапе после отравления детей хлором Отдыхающие пожаловались на грязный бассейн в отеле Анапы после отравления детей 0 0 0 Эксклюзив

В отеле в Анапе, где семеро детей отравились хлором после купания в бассейне, царит антисанитария. Об этом 360.ru рассказали отдыхающие.

Размножение ротавируса и палочки Одна из туристок рассказала, что в бассейнах гостиницы нет фильтрации, а вода в них слишком горячая. «А из этого следует размножение ротавируса и палочки. С едой там тоже кошмар, пропавшая, несвежая, так что отравится там на раз-два», — отметила отдыхающая. По ее словам, в бассейне она почти не купалась.

Там мерзко грязно, волосы, налет. Обстановка кошмарная, отель надо закрывать или искать нового управляющего. Туда надо привлечь Роспотребнадзор. отдыхающая

Туристка добавила, что гостиница «обманывает людей», рекламируя чистые пляжи. «Это все полный бред. Во-первых, там воняет мазутом. Море в мазуте, я помочила ноги в море, у меня все ноги были в этом мазуте. Конечно, это вредно для здоровья. Соответственно, люди верят, приезжают, купаются, конечно, из-за этого тоже может быть ротавирус. Пляж, море там отвратительные, береговая линия грязная. Этот отель обманывает людей как может, как хочет», — возмутилась путешественница.

Фото: 360.ru

Грязь в бассейнах и испорченная еда В гостинице гостей кормят испорченной едой, отметила отдыхающая. «Нас всех кормят пропавшей едой. На вопросы, почему так и что нам вообще есть, мне отвечали, такая поставка, мы ничего с этим сделать не можем. Шведской линии всего два ряда с едой, есть там нечего», — подчеркнула собеседница 360.ru. Она объяснила, что жила в отеле в начале августа. «Также был вопрос по поводу еды. Я его задала управляющему по столовой администрации отеля. <… > Мне ответили на это все: мы не готовы были к сезону, очень много людей, мы просто не готовились», — рассказала туристка. Еще одна отдыхающая пожаловалась на грязные бассейны. «Я отдыхала с мамой и ребенком. Период 11–14 августа. Бассейны все грязные, лестницы в бассейнах болтаются. Номер у нас был в корпусе „Олимп“. Это тихий ужас. Кабинка в ванной вся разламывается, кондиционер центральный, еле дует, 25 градусов — это минимальная его температура. Постельное с дырками», — вспомнила путешественница.

Фото: 360.ru

В заявленном «ультра все включено» еда оказалась пресной, приходилось долго ждать посуду. «Постоянно одна курица, или безвкусное мясо, или какая-то вчерашняя рыба. На завтрак деревянные каши. Вечно нехватка посуды. Стоишь и ждешь элементарно тарелок. <… > А бассейны, конечно… С утра приходишь — на них пленка, как будто они не очищались вообще. На дне какая-то грязь постоянно. Тоже жаловались — бесполезно. Им просто всем пофиг. Они, видимо, привыкли уже, что все жалуются. Просто мимо проходят, не отвечая», — добавила она. Она подчеркнула, что от бассейнов не сильно пахло хлоркой. «Слава богу, все обошлось, потому что отдыхала с ребенком. Но люди все были недовольны и возмущены», — заключила она. Другая очевидица рассказала, что ничего не слышала про отравление детей хлором. «Такого, чтобы было отравление хлором, я не слышала. Ротавирус — да, но это стандартная история в Анапе. <…> Мы купались в уличном бассейне, который как раз обрабатывается хлором, и вообще никаких проблем», — подчеркнула туристка.

Фото: 360.ru

Расследование об отравлении детей хлором По факту отравления в отеле Анапы возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «Днем 27 августа 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия посетителей одного из отелей в городе Анапе, в том числе детей, в связи с возможным отравлением парами хлора», — уточнили в ведомстве. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося. Специалисты уже провели осмотр места происшествия и начали допрос свидетелей. По данным краснодарского оперштаба, в Анапе выписали всех пострадавших детей в результате происшествия в гостинице.