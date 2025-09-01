В Анапе спасают отравившихся хлором детей. Четверо из семи пострадавших в реанимации

Семеро детей отравились хлором в отеле в Анапе после купания в бассейне, четверо их них попали в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, некоторые постояльцы во время купания в бассейне почувствовали запах аммиака. Работники отеля заверили отдыхающих, что ничего страшного не произошло.

Через некоторое время у всех, кто находился в бассейне, появились симптомы отравления: слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые из пострадавших теряли сознание.

Туристы отметили, что администраторы гостиницы не стали вызывать скорую и не предложили постояльцам помощь. В итоге в больницу доставили семерых детей, четверых из них поместили в реанимацию. Самой младшей из пострадавших два года, добавил Shot.

Отель не принес извинений и не предложил компенсацию за случившееся, поэтому отдыхающие направили руководству гостиницы досудебную претензию.

Ранее 25 детей отравились на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана. По факту случившегося возбудили уголовное дело.