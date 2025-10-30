«Покоя не давал». Мать пожаловалось на мужчину, с которым нашли ее дочь без сознания
Появились подробности о девочках и мужчине, найденных без сознания в Люберцах
Двух девочек-подростков и мужчину обнаружили без сознания в авто Chevrolet Lacetti в Люберцах. Подробности — в материале 360.ru.
«Все трое, находящиеся в машине, были без сознания, по словам сотрудников СМП, возможно, передозировка наркотическими веществами», — рассказал источник 360.ru.
По его данным, мужчина — сожитель матери одной из пострадавших девочек. Сейчас все они находятся в больнице.
«Названивает и трындит»
Мама второй девочки рассказала, что обе пострадавшие были одноклассницами, но ее дочь окончила школу, сейчас не учится и не работает. Сожитель матери второй девочки постоянно ей названивал.
Женщина назвала семью подруги своей дочери неблагополучной: мать и отчим даже выпивали вместе с детьми.
«Сколько я к ним приезжала, говорила, чтобы не пускали ее. А он названивает. Взять ее телефон — там постоянно его звонки, он трындит и трындит, покоя не давал. И с ним лично я разговаривала, он говорит: „Мне все равно, пишите заявление, делайте что хотите“», — пожаловалась женщина.
«Пристает к малолетним»
По ее словам, дочь называет отчима подруги приятелем, который с ними «тусит». Также мать добавила, что не так давно поругалась с девочкой и та ушла из дома.
«У нас как-то отношения были срывные, <… > начинаешь на нее чуть сильнее давить — она сбегает из дома. Поэтому я ее никак не могла удержать. А так она и училась, и спортсменка», — отметила мама.
Девочка была полностью загружена, пока не схлестнулась с семьей своей подруги.
Вчера у нас приостановка сердца была. Сейчас она пока в реанимации, но уже пришла в себя. Врач сказал, что, если до вечера будет все нормально, переведут в палату.
мама одной из пострадавших
Мать девочки считает, что от рук мужчины могут пострадать другие дети.
«Он конкретно пристает к малолетним девчонкам. Я не знаю, как он на них влияет, но он пристает к ним, общается с ними. <… > У него еще есть сын, я так понимаю, он его заставляет раскладывать наркотики», — сказала собеседница 360.ru.
Она пообещала предъявить все доказательства.