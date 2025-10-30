«Покоя не давал». Мать пожаловалось на мужчину, с которым нашли ее дочь без сознания

Появились подробности о девочках и мужчине, найденных без сознания в Люберцах

Двух девочек-подростков и мужчину обнаружили без сознания в авто Chevrolet Lacetti в Люберцах. Подробности — в материале 360.ru.

«Все трое, находящиеся в машине, были без сознания, по словам сотрудников СМП, возможно, передозировка наркотическими веществами», — рассказал источник 360.ru.

По его данным, мужчина — сожитель матери одной из пострадавших девочек. Сейчас все они находятся в больнице.

«Названивает и трындит»

Мама второй девочки рассказала, что обе пострадавшие были одноклассницами, но ее дочь окончила школу, сейчас не учится и не работает. Сожитель матери второй девочки постоянно ей названивал.

Женщина назвала семью подруги своей дочери неблагополучной: мать и отчим даже выпивали вместе с детьми.

«Сколько я к ним приезжала, говорила, чтобы не пускали ее. А он названивает. Взять ее телефон — там постоянно его звонки, он трындит и трындит, покоя не давал. И с ним лично я разговаривала, он говорит: „Мне все равно, пишите заявление, делайте что хотите“», — пожаловалась женщина.