Машины полностью ушли под воду. Жильцы тюменского ЖК подсчитывают ущерб после ливня

После сильного ливня, обрушившегося на Тюмень вечером 9 июня, подземный паркинг жилого комплекса «Корней» оказался полностью затоплен. Под водой остались десятки автомобилей и кладовые помещения. Жильцы рассказали 360.ru о масштабах происшествия.

Подземный паркинг жилого комплекса «Корней» в Тюмени затопило после сильного дождя, прошедшего вечером 9 июня. На кадрах видно, что вода почти полностью накрыла машины. По предварительным оценкам, общий ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей. Кроме парковки, подтоплены лифтовые шахты и технические помещения.

По словам жителей, вода поднялась настолько высоко, что некоторые автомобили практически полностью скрылись под водой. Жительница комплекса рассказала 360.ru, что пострадали не только машины, но и кладовые помещения, расположенные на подземном уровне.

«Насчет ущерба не могу сказать, нам его не озвучили. Конкретно у нас, как и у многих жильцов затопило не только машины, но и кладовки. До кладовок мы даже дойти не можем. Там такая герметичность от воды, что невозможно открыть основную дверь», — пояснила она.