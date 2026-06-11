Машины полностью ушли под воду. Жильцы тюменского ЖК подсчитывают ущерб после ливня
В тюменском ЖК десятки машин ушли под воду после ливня
После сильного ливня, обрушившегося на Тюмень вечером 9 июня, подземный паркинг жилого комплекса «Корней» оказался полностью затоплен. Под водой остались десятки автомобилей и кладовые помещения. Жильцы рассказали 360.ru о масштабах происшествия.
Подземный паркинг жилого комплекса «Корней» в Тюмени затопило после сильного дождя, прошедшего вечером 9 июня. На кадрах видно, что вода почти полностью накрыла машины. По предварительным оценкам, общий ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей. Кроме парковки, подтоплены лифтовые шахты и технические помещения.
По словам жителей, вода поднялась настолько высоко, что некоторые автомобили практически полностью скрылись под водой. Жительница комплекса рассказала 360.ru, что пострадали не только машины, но и кладовые помещения, расположенные на подземном уровне.
«Насчет ущерба не могу сказать, нам его не озвучили. Конкретно у нас, как и у многих жильцов затопило не только машины, но и кладовки. До кладовок мы даже дойти не можем. Там такая герметичность от воды, что невозможно открыть основную дверь», — пояснила она.
По словам собеседницы, откачка воды началась около 10 часов утра и продолжается. Если ночью уровень воды доходил до крыш автомобилей, то сейчас он снизился примерно до уровня порогов.
Жильцы оценивают количество затопленных машин примерно в 40. Точный размер ущерба пока неизвестен.
При этом жилые помещения в большинстве подъездов не пострадали. Однако проблемы возникли с лифтами. Собеседница 360.ru рассказала, что один из лифтов не открылся на подземном этаже и автоматически вернулся наверх после того, как в шахту начала поступать вода.
«У меня мама пыталась на минус первый этаж спуститься, лифт даже не открылся, уехала обратно на первый, потому что начала поступать вода. У другой женщины прямо в лифте начала заливаться вода», — добавила она.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. Информации о сроках полного восстановления подземного паркинга и состоянии поврежденных автомобилей пока не поступало.