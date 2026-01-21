21 января 2026 14:39 Маньяк-бесконвойник: как архангельский Чикатило превратил колонию в прикрытие для убийств 0 0 0 Фото: Сергей Шипилов. Скриншот из д/к фильма / «ВКонтакте» Происшествия

Заключенные

Уголовное дело

Убийства

Преступления

Изнасилования

Недавно появился слух, будто 66-летний убийца Сергей Шипилов подал прошение на условно-досрочное освобождение. Тем более что имеет право: как раз минуло четверть века с тех пор, как суд отправил архангельского Чикатило на пожизненный срок. К счастью, новость оказалась неправдой. Меньше всего хотелось бы, чтобы маньяк, который погубил 14 женщин и не раскаялся в этом, снова очутился на свободе.

Архангельский маньяк Сергей Шипилов Зимой, в конце 1998 года, пропала 19-летняя девушка из деревни неподалеку от города Вельск Архангельской области. Поиски ничего не дали, тело не нашли, вот все и решили, что сбежала в большой город. Однако полгода спустя, в мае 1999-го, бесследно исчезли две молодые горожанки. В июне список пополнился еще четырьмя женщинами. Наступил июль. На столы отделений милиции легли новые заявления о пропажах. Стало очевидно, что в округе промышляет серийный убийца, которому невероятно везло: он ни разу не попался на глаза прохожим, мастерски скрывал улики и тела своих жертв. Ясно было лишь, что у преступника была машина: едва ли он волоком тащил женщин.

Фото: Вырезка из вельской газеты о пропаже одной из жертв маньяка. Скриншот из д/к фильма / «ВКонтакте»

Наконец следователям повезло: мимо места, где пропала очередная жертва, проехала ассенизаторская машина из местной колонии. Выяснилось, что даты пропажи женщин совпадали с графиком одного и того же водителя — заключенного Шипилова. Он с 1997 года отбывал восьмилетний срок за серию изнасилований. Шипилов сразу проявил себя как дисциплинированный арестант с хорошим поведением. На свободе он учил вождению автомобиля, вот летом 1998 года его и назначили ассенизатором: откачивать и вывозить на машине фекалии. Еще внесли в список «бесконвойников», что давало ему право одному свободно ходить по территории колонии.

Фото: Ассенизаторская машина ГАЗ-53 / ИИ Ranvik

Убийца из колонии Слежка не принесла никаких плодов — зэк словно звериным чутьем почувствовал неладное и так образцово-показательно себя проявлял, что у следователей аж челюсти сводило. В том, что маньяк — именно этот «бесконвойник», они были уверены, но вот никаких прямых улик против него не было. В конце концов Шипилова задержали. Опасаясь того, что в Вельске люди устроят самосуд и попросту растерзают маньяка, его перевезли в Архангельск. Там допрашивали снова и снова, но разговоры привели лишь к тому, что Шипилов перестал общаться со следователями и отказался давать любые показания. Однако однажды нервы у убийцы все-таки сдали и он попытался покончить жизнь самоубийством.

Фото: Сергей Шипилов. Фотография из материалов уголовного дела / Википедия

Врачи скорой помощи спасли неудавшегося суицидника. Тот, едва придя в себя, вдруг начал признаваться в преступлениях. Рассказал, как подбирал на пустынных дорогах голосующих женщин, останавливал машину в безлюдном месте и нападал — бил, насиловал, убивал, грабил, закапывал тела. На следствии маньяк попытался было спеть песню, что был просто «санитаром леса»: убивал лишь тех, кто соглашался на его предложение выпить водки. Экспертиза доказала, что спиртное он вливал насильно, после того, как избивал женщин до полусмерти — например, у одной жертвы были переломаны 10 ребер. Добивал он, как правило, ударами ножа.

Интересно Чтобы женщины не вздумали бежать, выпрыгнув на ходу, Шипилов снимал с пассажирской двери внутренний открывающий механизм. Потом, перед возвращением в колонию, аккуратно возвращал его на место. Однажды напарник заметил странность с дверью и впоследствии рассказал об этом следователям. Чтобы женщины не вздумали бежать, выпрыгнув на ходу, Шипилов снимал с пассажирской двери внутренний открывающий механизм. Потом, перед возвращением в колонию, аккуратно возвращал его на место. Однажды напарник заметил странность с дверью и впоследствии рассказал об этом следователям.

После первого убийства в декабре он просто прикрыл труп ветками, так как боялся, что его застанут врасплох — все преступления Шипилов совершал средь бела дня. Через несколько дней вернулся, убедился, что тело не найдено, и закопал его. Затем выждал до мая, понял, что его никто не ищет, и продолжил свою страшную охоту. Шипилов обладал прекрасной памятью и спокойно рассказывал подробности преступлений, с точностью рисовал карты с местами захоронений, признавался, что хочет еще убивать и даже составил планы, как это делать. Кстати, он особо подчеркивал, что им двигал не сексуальный фактор, а лишь жажда преступления ради преступления.

Фото: Сергей Шипилов на следственном эксперименте. Фотография из материалов уголовного дела / «ВКонтакте»

Пока следователи слушали откровения маньяка, один из них обратил внимание, что группа крови Шипилова такая же, как и та, что определили по сперме на теле жертвы убийства в апреле 1996 года в Архангельске. Спросили, не припоминает ли он за собой еще каких-то преступлений и пообещали генетическую экспертизу. Шипилов сразу понял, что чистосердечное признание будет лучшим выбором, и сознался в трех убийствах, которые совершил еще до суда за изнасилования. Два эпизода милиционерам были неизвестны, но маньяк прекрасно помнил, где и как лишил жизни 19-летних девушек, и безошибочно привел следственную группу к местам их захоронений.

Интересно Шипилов лгал, когда говорил, будто убивал только ради убийства. Оказалось, он не брезговал не только насиловать, но и обирать своих жертв. Потом, когда получал отпуска — «бесконвойникам» можно было на время покидать место заключения — ездил домой в Архангельск и дарил родственникам украшения и ценные вещи, сорванные с мертвых женщин. Что-то оставлял себе. Шипилов лгал, когда говорил, будто убивал только ради убийства. Оказалось, он не брезговал не только насиловать, но и обирать своих жертв. Потом, когда получал отпуска — «бесконвойникам» можно было на время покидать место заключения — ездил домой в Архангельск и дарил родственникам украшения и ценные вещи, сорванные с мертвых женщин. Что-то оставлял себе.

Биография Сергея Шипилова Сергей Шипилов родился 17 мая 1959-го в Архангельске. Был первым ребенком в простой рабочей семье, через два года родилась сестра. Когда мальчику исполнилось семь лет, мать умерла, отец стал водить домой женщин, беспробудно пьянствовал и в 1978 году скончался после операции на печени. Внешне жизнь в неблагополучной семье вроде бы никак не отразилась на парне. После школы окончил техникум, отслужил в армии положенные тогда два года, женился, стал отцом. Устроился работать мастером в ПТУ, учил студентов водить машины. На работе Шипилова хвалили, даже разрешали пользоваться служебным автомобилем. Все отмечали его чертовски обаятельную улыбку. Первое убийство произошло в октябре 1995-го. Вечером в одном из архангельских микрорайонов Шипилов напал на женщину, забил ее насмерть металлическим прутом и ограбил. В апреле следующего года убил ножом случайную попутчицу — нож сломался и обломок лезвия застрял в теле жертвы.

Фото: Студент Сергей Шипилов (верхний ряд, в центре). Скриншот из д/к фильма / «ВКонтакте»

Дальше пошли новые и новые убийства. Одну жертву маньяк сперва оглушил ударом кулака, а потом застрелил из самодельного девятимиллиметрового пистолета. После этого убийца отказался от самопала: уж слишком громко стрелял, долго перезаряжался. Так что разобрал оружие на части и разбросал их подальше друг от друга. В конце 1996 года Шипилов изнасиловал женщину, но та спаслась и заявила на маньяка в милицию. Мужчина все отрицал, дескать секс был по обоюдному согласию, а жаловалась дамочка только потому, что хотела срубить с доброго водителя денег. Однако после ареста в машине нашли бусину из разорванного украшения жертвы, которая сопротивлялась насильнику. Следователи обнаружили еще пострадавших. Шипилов отпирался как мог и настаивал, что милиция просто повесила на него все нераскрытые дела. Однако все восемь эпизодов были доказаны. Про убийства же так никто ничего и не знал, вот и отправили маньяка на восемь лет в колонию общего режима.

Фото: Сергей Шипилов. Скриншот из д/к фильма / «ВКонтакте»

Шипилов в «Черном дельфине» Архангельский областной суд 25 октября 2000 года признал Сергея Шипилова виновным в совершении 12 убийств и девяти изнасилований. Маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы. Апелляции не помогли, преступника отправили в самую большую в России исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Там Шипилов провел больше десятка лет в компании убийц, насильников, педофилов, неонацистов, бандитов, садистов и людоедов. Потом, в начале 2016 года, неожиданно признался, что на его счету есть еще несколько преступлений, совершенных в 1995 и 1996-м.

Фото: Колония особого режима «Черный дельфин», Соль-Илецк. Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Позже он рассказывал журналистам, что якобы взял на себя чужие грехи ради перевода в другую колонию, поближе к дому. Однако убийцу обманули: никакого перевода не состоялось, да еще и обязали выплачивать компенсации семьям погибших. Зато маньяк на время покинул «Черный дельфин» и почти целый год пробыл в Архангельском СИЗО, пока ждал новый приговор. Будут ли еще признания о нераскрытых убийствах, неизвестно. Шипилов заявил, что на волю его не тянет: пенсионер уже, копаясь в грядках и помереть недолго. Зато вот за «колючкой» намерен как минимум до 90 лет протянуть. Тем более что родня его не забывает, даже внуков на свидание к дедушке привозили.