27 августа 2025 13:52 «Лезь и спасай сам». Почему россияне набросились на сына альпинистки Наговициной

МЧС Киргизии признало пропавшей без вести российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую две недели назад в горах Тянь-Шаня. Сын спортсменки уверен, что она до сих пор жива, и публично обратился к главе СК России Бастрыкину с просьбой помочь. Однако в Сети нашлись те, кого возмутили мольбы мужчины. Подробности — в материале 360.ru.

Пропавшая без вести Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая 12 августа при спуске с пика Победы сломала ногу и застряла в горах, официально признали пропавшей без вести. «Человек автоматически считается пропавшим без вести, если невозможно узнать, что с ним сейчас, жив ли он. Добраться туда и узнать сейчас невозможно», — сказал пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов. Женщина провела на высоте 7100 метров две недели в ожидании помощи. Через семь суток после травмы она еще была жива — дрон снял, как Наталья выглядывает из палатки и машет рукой. К операции по ее спасению приступали несколько раз, но из-за сложных погодных условий ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Фото: Соцсети Натальи Наговициной

Обращение сына Наговициной к Бастрыкину и Лаврову По словам директора АНО ДПО «Высшая горная школа» Алексея Овчинникова, шансов на то, что Наговицина на сегодняшний день остается жива, практически нет. Эксперт напомнил историю другого альпиниста — Александра Гукова. «У меня пессимистичный прогноз. Можно почитать воспоминания Гукова, у которого на четвертый день на высоте 6300 метров начались галлюцинации, организм начал умирать», — сказал собеседник 360.ru. Однако сын Натальи Михаил до последнего верил, что мать удастся спасти. Он публично обратился к председателю Следственного комитета, генеральному прокурору и главе МИД России с просьбой оказать помощь.

Моя мама — опытная альпинистка, имеет второй разряд. Она в отличной форме. Я уверен, что она жива. И хочу, чтобы поиски возобновились — чтобы был еще один облет дроном. Михаил Наговицин

В Следкоме отреагировали на обращение сына спортсменки. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры для выяснения обстоятельств ЧП и оказания посильной помощи в спасении альпинистки. «Исполнение поручения поставлено главой ведомства на контроль», — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА «Новости»

Медленная смерть В Сети мнения по поводу того, реально ли вытащить Наталью и нужно ли это вообще делать, разделились. Помимо множества сочувствующих женщине, нашлись и те, кто уверен, что другие люди не должны рисковать собой, чтобы помочь любительнице столь экстремальных развлечений. «Пойти на пик Победы было ее решением и ее ответственностью. При попытке спасти погиб итальянский альпинист Лука, разве этого мало? Почему другие должны жертвовать собственными жизнями?» — задалась вопросом одна из пользовательниц. Обращение сына Наговициной в официальные структуры некоторых откровенно возмутило. Россияне задались вопросом о том, почему Михаил сам не полетел в Киргизию, чтобы принять участие в спасательной операции, или же не вызвался ее профинансировать.

Фото: Соцсети Натальи Наговициной

«Лезь и спасай сам. Не можешь, так продай квартиру и оплати. Почему я должен платить из своих налогов?» — поинтересовался участник обсуждения. «Какого черта я должен оплачивать хотелки ее? Положил в банк два ляма зелени — и будь спокоен, что тебя спасут. А семейка — это отдельная тема. Лезь сам, спасай или плати. Все просто. Почему спасатель за спасибо должен лезть и жертвовать собой? А сын этих лазоскалов будет ультиматумы двигать. Нет денег — продай квартиру. И вперед с песней», — грубо отрезал другой мужчина. Впрочем, сочувствующих откликов оказалось больше. В комментариях отмечали, что поисковые работы на пике Победы велись не так тщательно, как хотелось бы, и драгоценное время было упущено. «Ужасная медленная смерть. Наталью очень жалко. Совершенно неясно, почему не запустили дрон еще хотя бы один раз. Спасатели как будто просто умыли руки», — высказалась одна из сторонниц сына альпинистки.

«Очень жаль Наталью.Такая ужасная смерть. В одиночестве и в надежде на спасение, которое так и не пришло. Столько дней провести в холоде с травмой и ждать помощи… И сына жаль. Действительно, попытки на словах были, а смысла в них нет, еще два миллиона платить за призрачную помощь», — согласилась с ней другая женщина. Друзья Наговициной также возмущены тем, что Наталью, по сути, бросили умирать в горах, а главным аргументом в пользу того, чтобы не снимать россиянку, стала высота, на которой она находилась. «Они говорят, что с такой высоты не снимали. Но понятно, если это касается трупов или человека, который там находится с горной болезнью. Но с переломом и в полном сознании, когда не предоставляют ресурсы, это ужасно», — отметили близкие спортсменки. По их словам, речь ни в коем случае не шла о том, чтобы кого-то ради Наговициной отправляли буквально на погибель. «Киргизы всячески блокируют спасательные операции. Чего они боятся? Может, у них там горы трупов на горе и нельзя, чтобы кто-то еще увидел?» — предположили в окружении Натальи.