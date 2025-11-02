Сегодня 10:02 Летали крыши и стройлеса: страшные последствия урагана в Кузбассе Более 50 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Кузбассе 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Происшествия

Ночью Кузбасс накрыл девятибалльный шторм. Ветер оборвал провода, более 50 населенных пунктов остались без света. Сильнейший ураган срывал крыши домов, уносил строительные леса и раздувал пожары. Подробности — в материале 360.ru.

В Кузбассе из-за сильного ветра произошли отключения электричества. Сейчас без света остаются жители 21 населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. «Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт», — сказал губернатор. В области повреждены кровли четырех зданий. Также упали 13 деревьев. «В деревне Талая горела трава на площади 10 тысяч квадратных метров. Все потушено», — добавил губернатор. В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы № 12. Пострадавших нет. Сейчас идут восстановительные работы. В поселках 348-й квартал, Терентьевка, Красная Звезда и около стадиона «Кристалл» произошли аварийные отключения электричества. Специалисты оперативно восстановили поврежденные линии электропередачи и трансформаторную подстанцию. На отдельных участках работы еще продолжаются.

Фото: РИА «Новости»

Между поселками Теплая Речка и Прокопьево рухнуло дерево, оборвав четыре пролета проводов и повредив две опоры. Аварийные службы уже приступили к работе.

В Мариинском округе нет электричества в шести населенных пунктах. Три бригады РЭС работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Частичные отключения электроэнергии — в Чичербаеве, Сидорове, Терехине. Работают аварийные бригады. Илья Середюк

По данным местных СМИ, ветер равнялся девяти баллам по шкале Бофорта. Ураган в Анжеро-Судженске сорвал крышу со школы, в Кемерове рухнуло несколько строительных лесов. Ветер раздувал пожары. Так, в Гурьевском округе из-за повреждения опоры ЛЭП вспыхнули поля. В Белове горела сухая трава на площади 800 квадратных метров. Ранее видео крупных пожаров в Кемеровской области, спровоцированных непогодой, оказались в распоряжении 360.ru. На опубликованных кадрах видно, как пламя охватывает поля и окраины населенных пунктов, а клубы дыма поднимаются вверх.

Сводка пожаров на территории Кемеровской области В Юргинском городском округе, на улице Фестивальной, на площади 2,3 тысячи квадратных метров загорелась сухая трава. Для ликвидации пожара привлекли 17 человек и пять единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, в поселке Павловка, произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. На место происшествия прибыли семь человек и две единицы техники для тушения огня.

Фото: Соцсети

«Промышленновский муниципальный округ, деревня Ивано-Родионовская — сухая трава на тысяче квадратных метров. Привлекались четыре человека и одна единица техники», — добавили в МЧС.

В селе Новопестерево Гурьевского муниципального округа, на улице Степной, сухая трава вспыхнула на площади три тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли семь человек и две единицы техники. В селе Ваганово сухая трава горела также на одной тысяче «квадратов». Пламя тушили семь человек на двух единицах техники. В Белово, в микрорайоне Чертинский, на улице Январской, на площади 800 квадратных метров загорелась сухая трава. На месте работали девять человек и две единицы техники.