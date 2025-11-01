В Кемеровской области произошли крупные пожары вблизи жилых домов

Сильный ветер, обрушившийся на Кузбасс вечером, спровоцировал крупные пожары сразу в нескольких населенных пунктах региона. Кадры ЧП предоставили 360.ru.

Как сообщают жители в соцсетях, горели поля, огонь стремительно распространялся и подошел вплотную к жилым домам и линиям электропередачи. Возгорания произошли в городах Юрга и Белово.

На опубликованных кадрах видно, как пламя охватывает поля и окраины населенных пунктов, а клубы дыма поднимаются вверх.

По информации экстренных служб, огонь удалось остановить до того, как он перекинулся на жилые дома. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров.

В другом регионе, в Кировской области, за минувшие сутки, 31 октября, произошло несколько техногенных возгораний.