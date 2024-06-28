Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

Пенсионерка из Наро-Фоминского округа Московской области отдала около четырех миллионов рублей мошеннику, который представился магом и заявил, что на ней лежит порча. Лжеэкстрасенс не жалел «спецэффектов»: подбрасывал на ее дачный участок то отрубленные головы птиц, то изображающие чертей тряпичные куклы, оставлял следы крови. Одновременно он убеждал женщину, что если она откажется от его услуг, начнут умирать ее родственники. Историю хладнокровного обмана пожилой больной женщины рассказал источник 360.ru.

У пенсионерки были серьезные проблемы со здоровьем: в 2021 и 2022 годам она перенесла две сложные операции на позвоночнике и долго восстанавливалась. За кратковременным улучшением последовал рецидив. К тому времени, как она увидела объявление «мага» в интернете, женщина постоянно сидела на обезболивающих. «Кудесник», представившийся Николаем, пообещал помочь, но попросил ее хранить их общение в секрете. Пенсионерка назвала ему адрес и не стала скрывать, что почти все время живет на даче одна: муж работает в Москве и приезжает только в выходные.

«Черти проголодались»

При первой же встрече Николай заявил, что на его клиентке лежит порча, и сразу же попросил 40 тысяч рублей «на дорогу». Дальше требовались все более серьезные вложения: то на саму работу, то на свечи, которые якобы сохраняли жизнь и здоровье ей и ее семье. Женщина беспрекословно отдавала деньги наличными, поскольку верила словам незнакомца о том, что в противном случае проблемы будут не только у нее — начнут умирать ее родственники, в том числе внук.

Николай постоянно привозил пенсионерке бутылки с водой, которую ей нужно было пить утром и вечером. Настойчиво расспрашивал, пьет ли она ее. Женщина пила, — и, по словам источника, у нее начались галлюцинации, она стала бояться выходить из дома.