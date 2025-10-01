Кровью пролился «Октоберфест»: вместо бутылок пива — ручные гранаты с растяжками
«Октоберфест» временно закрыли из-за найденных угроз после трагедии в Мюнхене
Серия мощнейших взрывов разбудила жителей севера Мюнхена 1 октября. После этого послышались выстрелы, в горящем здании спецназ нашел гранаты и ловушки — здесь же обнаружили письмо с угрозами подорвать весь «Октоберфест», куда приехали со всей страны шесть миллионов человек.
Что произошло 1 октября в Мюнхене
Экстренный вызов в полицию поступил в 4:41 утра. Жители района Лерхенау на севере баварской столицы услышали звуки взрывов и выстрелы. Затем над горизонтом поднялось пламя.
Один из местных жителей рассказал, что «проснулся около 5 утра от нескольких громких хлопков». Второго разбудило едкое облако дыма.
Вооруженные сотрудники экстренных служб прибыли в обычно тихий район на окраине Мюнхена. Полиция распорядилась об эвакуации радиусом 200 метров вокруг горящего здания на Глоккенблюменштрассе. Затем в помещение вошел спецназ.
Внутри специалисты наткнулись на мины-ловушки. Их разместили в проемах дверей. На кухне саперы обнаружили и ручные гранаты с растяжками.
Над их обезвреживанием работают специалисты, сообщал Dei Welt. После того, как в здании нашли взрывные устройства, власти закрыли и эвакуировали расположенную рядом школу.
На место происшествия прибыли около 100 сотрудников экстренных служб.
Подозрительный подозреваемый
Позднее полиция обнаружила раненого мужчину на озере Лерхенауэр. Он скончался от полученных травм. По данным Dei Welt, речь идет о неком Мартине.
Он работал сторожем, ремесленником и садовым дизайнером. Никогда прежде этот человек не попадал в поле зрения правоохранителей.
Он — «чистый лист» — даже в сфере государственной безопасности.
Dei Welt
У подозреваемого не было разрешений на оружие, или на взрывчатку. При себе у него обнаружили рюкзак с самодельным взрывным устройством. Территорию пришлось оцепить, над разминированием уже работают сотрудники спецназа.
В результате пожара и взрывов пострадали две женщины. По данным полиции, это 21-летняя дочь подозреваемого и его 81-летняя мать. Их госпитализировали — младшую с легкими травмами, старшую с травмами средней степени тяжести.
Позднее полиция обнаружила еще одну жертву. Вероятно, речь идет идет о 90-летнем отце подозреваемого.
Шокирующий мотив и «Антифа»
Предварительно, подозреваемый напал на родственников из-за семейной ссоры. Мужчина отрицал свое отцовство, а после того, как его подтвердили результаты ДНК, заявил о подкупе ответственного учреждения. Никаких признаков радикализма он ранее не проявлял.
Die Welt отмечает, что кажется «непостижимым», что такая атака была спровоцирована исключительно внутрисемейным вопросом.
При этом в тот же день на одной из местных онлайн-платформ появилось письмо, где среди прочего говорилось о поджогах дорогих автомобилей. Текст вышел с заголовком: «„Антифа“ означает нападение»».
Рано утром мы подожгли ряд роскошных автомобилей в северной части Мюнхена и нанесли визиты в несколько домов
Послание, которое нашли в Мюнхене
На севере города и в самом деле нашли полностью выгоревшую машину. Изначально предполагалось, что письмо мог написать тот же мужчина, который убил своих родственников.
Позднее полиция заявила, что произошедшее с ним никак не связано с посланием.
«Публикация на Indymedia — подражание. Связи с „Антифа“ нет», — сообщили источники Die Welt в силовых кругах.
Угроза «Октоберфесту»
Ситуация осложнилась, когда рядом со сгоревшим домом нашли еще одно письмо. Его уже точно написал подозреваемый. В письме содержалась угроза взрыва на «Октоберфесте», который проходит сейчас в Мюнхене.
Вооруженные сотрудники спецназа перекрыли площадку фестиваля на Терезиенвизе. Всю территорию «Октоберфеста» оцепили, к работе приступили саперы, кинологи и следователи. Всего в полицейской операции задействовали более 500 сотрудников.
Организаторы были вынуждены временно закрыть фестиваль. Мэр Мюнхена Дитер Райтер позднее сообщил, что «Октоберфест» вернется к работе уже вечером в среду, 1 октября.
Полиция продолжит патрулирование, чтобы обеспечить безопасность посетителей — ожидается, что посмотреть на крупнейший в мире праздник пива приедут шесть миллионов человек.