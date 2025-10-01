«Октоберфест» временно закрыли из-за найденных угроз после трагедии в Мюнхене

Серия мощнейших взрывов разбудила жителей севера Мюнхена 1 октября. После этого послышались выстрелы, в горящем здании спецназ нашел гранаты и ловушки — здесь же обнаружили письмо с угрозами подорвать весь «Октоберфест», куда приехали со всей страны шесть миллионов человек.

Что произошло 1 октября в Мюнхене

Экстренный вызов в полицию поступил в 4:41 утра. Жители района Лерхенау на севере баварской столицы услышали звуки взрывов и выстрелы. Затем над горизонтом поднялось пламя.

Один из местных жителей рассказал, что «проснулся около 5 утра от нескольких громких хлопков». Второго разбудило едкое облако дыма.

Вооруженные сотрудники экстренных служб прибыли в обычно тихий район на окраине Мюнхена. Полиция распорядилась об эвакуации радиусом 200 метров вокруг горящего здания на Глоккенблюменштрассе. Затем в помещение вошел спецназ.

Внутри специалисты наткнулись на мины-ловушки. Их разместили в проемах дверей. На кухне саперы обнаружили и ручные гранаты с растяжками.

Над их обезвреживанием работают специалисты, сообщал Dei Welt. После того, как в здании нашли взрывные устройства, власти закрыли и эвакуировали расположенную рядом школу.

На место происшествия прибыли около 100 сотрудников экстренных служб.

Подозрительный подозреваемый

Позднее полиция обнаружила раненого мужчину на озере Лерхенауэр. Он скончался от полученных травм. По данным Dei Welt, речь идет о неком Мартине.

Он работал сторожем, ремесленником и садовым дизайнером. Никогда прежде этот человек не попадал в поле зрения правоохранителей.