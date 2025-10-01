В Мюнхене приостановили Октоберфест из-за угрозы взрыва

В Мюнхене временно остановили Октоберфест из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Правительство заявило, что угроза может быть связана со взрывом в доме на севере Мюнхена в среду, в результате которого погиб по меньшей мере один человек», — отметили журналисты.

Местная полиция начала расследование по всем возможным направлениям. Для сотрудников фестиваля выделили специальную зону и приняли меры безопасности, сообщили «Известия».

Утром газета Bild сообщила о взрывах в Мюнхене. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Вскоре выяснилось, что он сам устроил взрыв в доме родителей.

Ранее на западе Германии произошел сильный взрыв, который полностью разрушил здание с закусочной и несколькими жилыми квартирами. Пострадали восемь человек. Один из раненых — 15-летний подросток. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.