Сегодня 12:53 Косметолог из Уфы изуродовала лицо клиентки. Рубцы останутся навсегда Жительница Уфы Гутова пострадала от рук косметолога, ее лицо и шею усыпали рубцы 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

Происшествия

Уфа

Врачи

Женщины

Жительница Уфы Светлана Гутова заявила, что пострадала от рук местного косметолога Лианы С. После биоревитализации — процедуры по омолаживанию — лицо женщины покрылось рубцами. Шрамы не прошли спустя два года и останутся навсегда. Подробности случившегося пострадавшая раскрыла в беседе с 360.ru.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

Это никогда не пройдет Светлана отправилась на процедуру 21 октября 2022 года. После биоревитализации лицо и шея женщины покрылись красными пятнами, которые позже превратились в атрофические рубцы из-за некроза тканей. Спустя два года кожа не зажила. «[Лицо] также в дырках, грудь и шея. До конца это не уйдет, как мне сказали врачи, можно минимизировать, можно сгладить максимально, сколько возможно. Мне сказали, что ты это уберешь, но кожа как раньше у меня не будет уже никогда», — поделилась пострадавшая.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

По ее словам, у косметолога была печать врача, но свой диплом «специалист» клиентке не показала. Лиана работала не в клинике, а снимала кабинет. «У меня есть бумага от Росздравнадзора, что у нее нет лицензии, и у этого кабинета тоже нет лицензии, она этот кабинет закрыла, естественно. А сейчас она открыла по другому адресу», — рассказала Светлана. У ассистентки косметолога не было высшего медицинского образования, добавила она.

Фото: Телеканал «360»

Правоохранители бездействуют Сразу после неудачной процедуры Светлана обратилась в суд. Косметолог кормила клиентку «завтраками», обещая все исправить. «Я уже с ней стала судиться, я написала в Следственный комитет. Заявление отнесла 8 августа 23-го года, а передали в полицию 14 сентября 23-го года, и с тех пор уголовное дело не заведено. Мне много раз отказывали, мы писали с адвокатом моим жалобы. Последний ответ был от 27 июня 2024 года из прокуратуры, что они усмотрели волокиту и что частично удовлетворят мои требования. Больше я так пока никаких результатов не получила», — пожаловалась Гутова. Сама косметолог резко отреагировала на попытки Светланы добиться справедливости.

Фото: Телеканал «360»

Последнее обращение в прокуратуру она отправила 10 октября, но также не получила ответа. Следователь сказал, что МВД не хочет оплачивать экспертизу. «Это стоит 45 тысяч. Хотя я делала экспертизу для гражданского процесса, 120 тысяч я своих заплатила. Они не хотят оплачивать, а без экспертизы завести уголовное дело не могут. Вот это камень преткновения», — заявила пострадавшая. Со стороны полиции и прокуратуры поступило множество отписок, возмутилась Светлана. Полиция готова возбудить дело лишь после экспертизы от МВД. «Сейчас стоит вопрос: либо я сама буду это оплачивать, либо все-таки может быть, если шумиха поднялась, МВД все-таки оплатит это», — сказала Гутова. Сейчас женщина каждый месяц ходит на микроигольчатый RF-лифтинг и отдает за процедуру 30 тысяч рублей. «Пока у меня больше нет денег на дополнительные процедуры, я уже восемь раз ходила. Хорошую клинику нашла, с лицензией, естественно. Мне помогают врачи. Дело в том, что мне уже 46 лет. Мне нужно дополнительно препараты коллагена делать. Это тоже стоит денег, но я не располагаю. Шлифовку мне врач не рекомендует пока делать, потому что можно вызвать келоидные, наоборот, рубцы, разрастания. И это опасно, поэтому пока мы ограничиваемся только микроигольчатой RF», — заключила Светлана. Ранее в СМИ появилась новость о том, что жительнице Камчатки якобы изуродовали лицо в звездной клинике Frau Klinik в Москве. Женщина проявила «агрессивную взволнованность» уже на третьи сутки после операции, хотя нельзя ожидать результата раньше, чем через полгода.