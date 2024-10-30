Россиянке изуродовали лицо в звездной клинике пластической хирургии в Москве

Россиянке изуродовали лицо в звездной клинике пластической хирургии Frau Klinik в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Жительница Камчатки решилась на блефаропластику за 620 тысяч рублей. Из-за сильной натяжки века у пациентки образовался бугорок на лице. Женщину оперировали четыре часа вместо заявленных 1,4 часа.

Экспертиза указала на некачественно выполненную работу, отметили журналисты. Клиника предложила женщине повторную операцию на поврежденной части лица, пострадавшая отказалась и потребовала компенсацию морального вреда. Женщина готовит иск в суд.

Пластический хирург Сергей Дерновой ранее посоветовал делать блефаропластику и липосакцию осенью. В это время года проще взять отпуск для восстановления после операции.