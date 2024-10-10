Сегодня 13:41 Конфликт детей в Новой Москве привел к драке русских с кавказцами Дракой русских с кавказцами закончился конфликт детей во дворе в Новой Москве 0 0 0 Эксклюзив

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Полиция оцепила территорию жилого комплекса «Городские истории» на улице Анны Ахматовой в поселении Внуково в Новой Москве, где местные жители при поддержке активистов вступили в конфликт с живущей в доме кавказской семьей и приехавшими к ним на помощь земляками. Как рассказала 360.ru одна из свидетельниц происшествия, причиной стало поведение мальчика-мусульманина, создавшего группу из единоверцев и устроившего травлю русских детей.

Женщина пояснила, что конфликт между детьми продолжался несколько месяцев. По ее словам, малолетний кавказец задирал совсем маленьких мальчиков и девочек и подначивал других поступать так же. «Однажды избил шестилетнего мальчика, а до этого приставал к нему со словами, чтобы тот читал Коран, и называл кафиром. Потом вместе с друзьями повалил на землю, и они стали имитировать половой акт», — поделилась собеседница 360.ru. Межнациональную рознь начали дети Свидетельница добавила, что мать пострадавшего ребенка увидела, что делают с ее сыном. Разбираться с обидчиком она не стала, а пошла к родителям кавказца. Но там разговор тоже не задался, потому что мама хулигана начала с ней драку и даже укусила женщину, которой пришлось обращаться в больницу.

Самое ужасное, что эту межнациональную рознь начали дети. Потому что бегали и орали: «Мы не будем с тобой играть, потому что ты русский. Не подходи к нам, потому что ты русский». Очевидица конфликта в Новой Москве

Она подчеркнула, что обеспокоенные судьбой своих детей местные жители написали заявление в полицию, но там его не приняли. Тогда люди обратились к активистам, чтобы вместе с ними записать видеообращение в Следственный комитет.

Фото: Телеканал «360»

«Это все обсуждали в чате жильцов, где также была кавказская семья. Они подумали, что это собираются разбираться с ними. Поэтому позвали своих братьев по крови, скажем так», — рассказала женщина.

По ее словам, минуя охрану, во двор приехало пять машин с номерами Ингушетии. После этого начался конфликт, который перерос в драку. «Два человека со спины напали на одного из активистов», — пояснила собеседница 360.ru. Она подчеркнула, что после на место прибыла полиция, которая оцепила территорию двора. Кавказскую семью забрали в отдел для разбирательств. Агрессию ребенка связали с проблемами в семье Женщина добавила, что, по ее мнению, необходимо достучаться до отдела по делам несовершеннолетних, потому что агрессия кавказского мальчика может быть связана с проблемами в семье, и этот вопрос надо решать. «Сейчас мамы сделали расписание, чтобы сопровождать детей во время прогулок по очереди. Но так как после случившегося все в шоке, то двор пустой уже третий день», — подытожила местная жительница. Ранее группа мигрантов необоснованно напала на трех жителей Самары и сильно их избила. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования в отношении иностранцев, которых обвинили в хулиганстве.