Бастрыкин взял на контроль расследование нападения мигрантов в Самаре

Главе СК Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении мигрантов на самарцев

Председатель Следственного комитета поручил представить ему доклад о ходе расследования избиения мигрантами трех жителей Самары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Группа приезжих без каких-либо причин напала на мужчин и жестко избила. Кадры с дракой появились в Сети и привлекли внимание правоохранителей.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц». Об установленных обстоятельствах и ходе расследования Бастрыкину доложит руководитель СУ СК по Самарской области Максим Козлов.

Ранее группа иностранцев набросилась с кулаками на петербуржца. В пресс-службе СК отметили, что в городе появились банды мигрантов, которые терроризируют местных жителей. Против нападавших возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.