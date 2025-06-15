«Камень ударил по голове». Фасад исторической усадьбы в центре Москвы рухнул на прохожих
Пострадавший при обрушении части фасада в Москве рассказал о состоянии
Утром 15 июня в центре Москвы в Басманном районе часть фасада одного из зданий рухнула на людей. Три человека пострадали — на мужчину и двух женщин упали камни и куски цемента. Вначале они отказались от госпитализации, но уже спустя несколько часов после ЧП почувствовали себя хуже. Подробности — в материале 360.ru.
Обрушение случилось в Большом Спасоглинищевском переулке, 9/1с16. За минуты до этого пострадавший по имени Антон вместе с супругой и ее сестрой вышли из расположенной вблизи пекарни и прогуливались по тротуару вдоль дома.
«Резко почувствовали удары по голове, сначала даже не поняли, что происходит. Камни, цемент — все падало на нас. Я успел прикрыть голову рукой», — рассказал мужчина в беседе с 360.ru.
На место происшествия вызвали представителей районной администрации, скорую помощь и сотрудников МЧС. Спасатели и врачи прибыли уже через несколько минут.
Потерпевших осмотрели, обработали им раны, однако от госпитализации муж с женой и их родственница изначально отказались, решив, что все обошлось. Но уже через пару часов после случившегося поняли, что медицинская помощь им все-таки потребуется.
«Сейчас идем в травмпункт, поскольку у супруги и ее сестры началось головокружение. Решили обратиться к врачам. У жены рана на щеке и на плече, а у ее сестры, помимо этого, еще и на голове», — сказал Антон.
По словам собеседника 360.ru, дом, с которого рухнули камни, находится в плачевном состоянии. Он довольно старый и в некоторых местах, например, у водосточной трубы, на нем видны следы предыдущих подобных обрушений.
«Фасад прямо-таки отходит в некоторых местах. Соответственно, есть опасность повторения происшествия», — отметил мужчина.
К месту обрушения оперативно направили представителей коммунальных служб, сообщили РИА «Новости» в префектуре центрального административного округа.
«Произошло частичное отслоение штукатурного слоя на нежилом здании. Коммунальные службы оперативно отправлены для выставления ограждений и проведения противоаварийных работ», — прокомментировали в ведомстве.
Там добавили, что за целостность фасада и его поддержание в надлежащем виде несут ответственность собственники здания.