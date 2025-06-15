«Камень ударил по голове». Фасад исторической усадьбы в центре Москвы рухнул на прохожих

Пострадавший при обрушении части фасада в Москве рассказал о состоянии

Утром 15 июня в центре Москвы в Басманном районе часть фасада одного из зданий рухнула на людей. Три человека пострадали — на мужчину и двух женщин упали камни и куски цемента. Вначале они отказались от госпитализации, но уже спустя несколько часов после ЧП почувствовали себя хуже. Подробности — в материале 360.ru.

Обрушение случилось в Большом Спасоглинищевском переулке, 9/1с16. За минуты до этого пострадавший по имени Антон вместе с супругой и ее сестрой вышли из расположенной вблизи пекарни и прогуливались по тротуару вдоль дома.

«Резко почувствовали удары по голове, сначала даже не поняли, что происходит. Камни, цемент — все падало на нас. Я успел прикрыть голову рукой», — рассказал мужчина в беседе с 360.ru.

На место происшествия вызвали представителей районной администрации, скорую помощь и сотрудников МЧС. Спасатели и врачи прибыли уже через несколько минут.