Камчатка в снежной западне. Жители ополчились на местные власти из-за бездействия в непогоду

На Камчатку обрушился мощный циклон, который принес снежную бурю: стихия парализовала движение транспорта и обрушила линии электропередачи. Жители Петропавловска-Камчатского вынуждены добираться до работы пешком через метель, пока местные власти рапортуют о расчистке дорог. Подробно о коллапсе в регионе — в материале 360.ru.

Снегопад на Камчатке 27 декабря: последствия Города и районы Камчатского края тонут в снегу из-за циклона. Больше всего пострадали Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Усть-Большерецкий округ и Вилючинск. В столице региона приостановили движение автобусов, в Усть-Большерецком округе полностью закрыты автодороги. По данным метеослужб, циклон обрушил на юг полуострова снег, дождь, метель и штормовой ветер. В Елизовском районе обледенели провода, что привело к обрушению отдельных опор и локальным отключениям света. В Петропавловске-Камчатском в прибрежных поселках из-под снега едва видны припаркованные авто. Жители самостоятельно чистят проходы от домов до магазинов и помогают коммунальщикам убирать подъезды и дворы. Между селом Усть-Большерецк и поселком Октябрьский закрыли участок дороги протяженностью 128 километров. Нет проезда по Октябрьской косе, движение в направлении Соболево — Карымай ограничили, паромную переправу в селах Атласово и Таежное остановили.

Видео: 360.ru

Что говорят власти о ликвидации снегопада на Камчатке Из-за разбушевавшейся стихии в школах и детских садах отменили занятия, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. «Пока не уберут снежные массы с центральных дорог, не будет курсировать городской автотранспорт. Для того чтобы жители краевой столицы могли добраться до своих точек назначений, работают две вахтовки по маршрутам КП — 10км — КП и КП — СРВ — КП», — заявили власти. Руководителям предприятий рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы, горожан призвали не использовать личные авто без необходимости для беспрепятственной работы техники.

Служба автомобильных дорог и подрядные организации по снегоочистке переведены в круглосуточный режим работы. правительство Камчатского края

На дороги Петропавловск-Камчатского вышло 88 единиц техники, основные работы проводятся на центральных магистралях для обеспечения проезда экстренных служб и общественного транспорта.

Фото: 360.ru

На особо опасных участках дорог дежурят экипажи ДПС. Все силы и средства перевели в круглосуточный режим работы и направили на восстановление транспортного сообщения между дальними населенными пунктами региона.

В период прохождения циклона возможно налипание снега на линиях электропередачи. Возможны кратковременные отключения электроэнергии в целях проведения профилактических работ во избежание аварийных ситуаций. Жителей просят отнестись с пониманием. правительство Камчатского края

Школьные каникулы в Петропавловске-Камчатском и Елизовском муниципальном округе начались раньше срока по решению администрации города. Все силы направят на расчистку детских садов, чтобы с понедельника удалось обеспечить их продуктами и проездом.

Фото: Правительство Камчатского края

Минтранс Камчатки координирует работу администрации краевого центра по ликвидации последствий циклона. Дорожные службы столицы региона работают без перерывов, ответственные руководители будут дежурить круглосуточно. Ситуация по восстановлению автобусного сообщения находится на контроле мэра Евгения Беляева. «Несмотря на сложную ситуацию, дорожные службы продолжают работу, подрядчики были задействованы в расчистке дорог всю ночь. Особенно это касается магистральных участков Петропавловска-Камчатского. Всего на федеральной трассе работало около 80 единиц техники, 20 из которых — в черте города», — подчеркнул глава. Около 50 дорожных машин находятся на трассах в Авачинской агломерации.

Фото: Правительство Камчатского края

По словам главы Вилючинского городского округа Олега Бондаренко, циклон постепенно теряет силу и смещается в северные районы Камчатского края. «Сегодня с 22:00 подрядные организации в Рыбачьем и Приморском приступают к полномасштабной ликвидации последствий снегопада. Основные восстановительные работы планируется завершить к утру понедельника», — написал он в Telegram-канале. Глава округа пообещал в ближайшее время лично объехать город, чтобы на месте оценить, как работают подрядчики, и проанализировать обстановку. «На данный момент автомобильные дороги активно очищаются — проезд обеспечен. Придомовые территории также освобождаются от снега», — сказал Бондаренко.

Фото: Глава Вилючинского городского округа Олег Бондаренко

Работа спасателей по ликвидации последствий стихии Спасатели на Камчатке сообщили о готовности к оказанию помощи жителям и гостям полуострова. Дежурные смены МЧС на вахтовках находятся на дорогах для спасения водителей, попавших в сложную ситуацию. В регионе усилили дежурную смену поисково-спасательного отряда ГУ МЧС. На вооружении специалистов техника высокой проходимости, в том числе — снегоходная с нартами. «Основная задача на время прохождения циклона — содействие скорой медицинской помощи, доставка и вывоз пострадавших и больных граждан из частного сектора и труднодоступной местности», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели напомнили, что родители должны следить за своими детьми и рассказывать им об опасности игр на улице во время циклона. Туристам, охотникам и рыбакам посоветовали воздержаться от выхода на маршруты. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Напоминаем, что в крае также объявлена лавинная опасность. Повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин сохраняется до 29 декабря включительно. ГУ МЧС по Камчатскому краю

Комментарии местных жителей Несмотря на заверения властей о расчистке дорог от снега, жители Петропавловска-Камчатского в комментарии 360.ru пожаловались на отсутствие техники на улицах. «Нет никого. Возле 33-й школы живу. Досрочные каникулы объявили, теперь вообще неизвестно, когда почистят. Сегодня выходной, но завтра в аэропорт еду, как — не знаю. Снега выпало с полметра», — сообщил один из местных. «Пурга и снега в три раза меньше, чем в прошлую метель. Губернатор отменил автобусы, но не сделал выходным днем для всех. Отчитался, что пустил вахтовки, а их всего две на весь город. Пешком люди идут. Дорога пустая, ни автобусов, ни тракторов, редкие машины и люди по сугробам на работу, кому пять, кому 10 километров. И где-то штаб есть в администрации, его создали еще до циклона, по борьбе с ним», — отметил житель Евгений.

Фото: 360.ru

«Транспорт не ходит, снега очень много», — возмутилась горожанка Ольга. «Дороги не почищены, общественный транспорт не ходит. Муж увозил на работу на джипе, и то застревали. Так и едем», — рассказала жительница Мария. Она также указала на отсутствие спецтехники.

Нет ее на дороге от слова совсем. Люди без машин пешком идут. Это хорошо, что у нас три машины и две из них джипы. В больницах дежурная смена ночевать останется, потому что нет смысла идти домой, завтра обратно идти. Так каждую пургу. Мы сами, как можем, двигаемся и дороги накатываем себе. Вопросов к губернатору много, ответов нет. Мария жительница Камчатки

Горожанка Кристина отметила, что местные страдают от некачественной работы администрации. «Управленцы не справляются со своими обязанностями от слова совсем. Меня заблокировал местный паблик ПКГО, потому как вместо хвалебных отзывов господину Беляеву я написала правду. Наш дом по адресу 50 лет Октября: 15/8 не чистят уже второй год. Утверждают, что подрядчик есть, по факту его нет. Жители дома скидываются на снегоочистку самостоятельно. Никто, естественно, расходы не компенсирует», — пожаловалась она.

Фото: Правительство Камчатского края

Кристина добавила, что сегодня ей пришлось по пояс в снегу пробираться к магазину. «Я молодая. Старые люди вынуждены сидеть дома. А если вдруг кому-то срочно нужно купить продукты первой необходимости или вызвать скорую… Ты в западне. Вот так относятся к горожанам эти твари. В таком состоянии, как сейчас, город не был никогда. Я в ужасе. Зато по отчетам для Москвы у нас всего хватает и дороги чистятся чуть-ли не каждый час», — заключила женщина.

Видео: 360.ru

Мусор дома из-за циклона Коммунальщики обратились к жителям Камчатского края со странной просьбой — не выносить мусор из дома. Причина — все тот же транспортный коллапс из-за мощного снежного циклона, сообщило издание «Камчатка сегодня». Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Спецтранс» призвал «не усугублять ситуацию» и хранить мусор на балконе или лоджии. «Во избежание транспортного коллапса до возобновления транспортного сообщения по возможности не заваливать контейнерные площадки», — заявили в компании. Там пообещали, что уборка накопившегося мусора начнется сразу, как только погода наладится и расчистятся пути.

Фото: Правительство Камчатского края

Нелетная погода В аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) из-за непогоды задержались рейсы на Курилы и во Владивосток. Речь идет о вылетах самолетов авиакомпании «Тайга», сообщило ИА «Кам 24». «Также ждут погоды самолеты авиакомпаний „Аврора“ и S7 и во Владивосток. Первый рейс должен был вылететь в 17:45 (08:45 по московскому времени), второй в 18:00 (09:00 по московскому времени», — уточнили авторы материала.