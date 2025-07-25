Сегодня 11:58 «Какой-то мрак». Мать покалеченной в Дубае Ковальчук забыла кое о чем рассказать 0 0 0 Происшествия

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Ксения Собчак

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Дубай

Неразбериха в деле модели Марии Ковальчук, чудом выжившей в Дубае, продолжается. После того, как один из обвиняемых в насилии представил свою версию событий и уличил девушку и ее мать в искажении и сокрытии фактов, Ковальчук-старшая вышла на связь. Женщина заверила, что не врала, а «упустила какие-то куски информации».

Версия Марии Ковальчук Марию Ковальчук нашли изувеченной на обочине дороги в Дубае весной этого года. В Сети предположили, что всему виной стала «порта пати» с шейхами-извращенцами. Сама же Мария в июле в интервью Ксении Собчак рассказала, что развлекалась с молодыми мажорами. «Все было хорошо, пока они не поехали на следующий день за выпивкой. Изначально эта была трезвая вечеринка, хотя они были на старых дрожжах. Там были еще две девушки. После выпивки ребята начали вести себя агрессивно», — отметила модель. Со слов девушки, ей удалось сбежать от компании на стройку. Что было после — она не помнит. Девушка предположила, что ее ударили по голове.

Я не знаю, возможно, меня сбросили либо было избиение. Травмы были похожи на это. Сексуального насилия не было. Скорее всего, меня оглушили и сбросили с этажа. Мария Ковальчук модель

Версия одного из участников вечеринки Артем Папазов — парень, присутствовавший в компании молодых людей, которых Мария обвинила в насилии. По его словам, Ковальчук и ее мать в интервью Собчак специально скрыли существенные факты расследования. Он рассказал, что с того момента, как Мария ушла из номера, и до обнаружения ее на стройке прошло пять часов. «Где она была пять часов? Она отвечает просто: не помню. А ее мать это вообще не упоминает. Как будто этих пяти часов не было. Как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?» — сказал Артем.

Фото: Марии Ковальчук / Соцсети

«Перенервничала и упустила информацию» После комментария Папазова мать Ковальчук снова вышла на связь и объяснила, почему не упомянула о пятичасовой разнице между выходом дочери из номера в отеле и падением со стройки. «Анна сообщила, что перенервничала и могла упустить какие-то куски информации. Однако у женщины в свете этих потерянных пяти часов остается другой вопрос: „Где запись с камер?“» — рассказала Собчак в Telegram-канале. Мама модели отметила, что участники вечеринки все в один голос утверждают, будто отправились искать Марию после того, как заметили ее пропажу.

Ну сколько они времени потеряли на поиске по этажу? Ну пусть там 30 минут. <…> Тут вообще, ну, просто какой-то мрак. Я надеялась на камеры, я надеялась на расследование, что мне расскажут, что произошло. Пять часов где находился человек? Анна мать Марии Ковальчук

Артем также рассказывал, что перед тем, как уйти из номера, Мария начала истерить: якобы внутри у нее пустота, ей все надоело и больше ее никто не увидит. «Человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, не будет пять часов сидеть на стройке. Он пошел и покончил жизнь самоубийством. И это не травмы от падения с восьмого этажа на бетон. Ну она бы разбилась, она бы не выжила. Это точечные травмы», — заявила Анна. Таким образом, ни камеры внутри отеля, ни снаружи не сняли компанию, с которой была Мария. Хотя то, что молодые люди искали девушку по этажу, есть в показаниях, заключила мать модели.