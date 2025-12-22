Бросила без еды и ушла в гости на несколько дней. Как мать заморила голодом пятимесячного сына в Норильске

В Красноярском крае 35-летняя женщина ушла к знакомому и оставила четверых детей без еды. Через несколько дней пятимесячный сын умер от истощения. О его смерти мать узнала лишь после звонка старшей дочери. Подробности — в материале 360.ru.

Узнала о голодной смерти сына по телефону По данным Следственного комитета, женщина жила в квартире с тремя дочерьми: 15 лет, два года и один год, а также с пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря она ушла в гости к другу, оставив детей одних и практически без еды. В результате 17 декабря младенец скончался от голода, а двух младших девочек госпитализировали. «О гибели ребенка женщине сообщила ее старшая 15-летняя дочь по телефону. Матери дома не было с 14 по 17 декабря. Женщина признает свою вину», — сообщили РИА «Новости» в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Фото: Прокуратура Красноярского края 1/2 Фото: Прокуратура Красноярского края 2/2

Привлекалась по административной статье Многодетная мать в ноябре уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ноябре этого года мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ) — 15-летняя дочь не посещала школу. В связи с этим семья была поставлена на ведомственный учет в МБУ «Социально-образовательный центр». прокуратура Красноярского края

По информации ведомства, женщина не только оставляла детей запертыми в квартире, но и не приводила малыша на профилактические осмотры в поликлинику. Об этом лечебное учреждение сообщило в местную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Прокуратура начала проверку, чтобы оценить действия и бездействие органов профилактики в работе с этой семьей. Уголовное дело, заведенное против матери по обвинению в убийстве малолетнего ребенка, взято прокуратурой под особый контроль.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Не работала и жила на детские пособия Как выяснилось, женщина не работала и получала ежемесячное пособие на детей, превышающее 100 тысяч рублей, добавили в региональном Следкоме. «Женщина нигде не работала. Она получала ежемесячно на четверых детей пособие на сумму 107 тысяч рублей», — рассказала собеседница агентства. Двое детей из семьи в Норильске, где пятимесячный ребенок умер от голода, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. В настоящее время многодетная мать арестована. В ходе расследования выяснилось много нового о семье. Женщина была замужем дважды, старшая дочь — от первого брака, писал aif.ru. Ее нынешний муж с января 2025 года сидит в колонии за избиения. Он регулярно поднимал руку на жену и старшую дочь. Следователи изучили данные о покупках в телефоне женщины. Они обнаружили, что она часто покупала алкоголь. При этом еду для детей она почти не приобретала. По данным следствия, семья не состояла на учете в ПДН.