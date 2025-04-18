Сегодня 20:27 Выбросил как мусор и соврал. Хозяин квартиры жестоко избавился от собаки квартирантки в Красногорске 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Собаки

Хозяйка маленькой собаки из Подмосковья пережила трагедию из-за жестокости владельца квартиры, которую она арендовала. Мужчина выбросил питомца на улицу, после чего животное погибло под колесами автомобиля. Девушка по имени Дарина рассказала 360.ru обстоятельства этой печальной истории.

По словам Дарины, она снимала жилье в Красногорске на Парковой улице и доплатила арендодателю 10 тысяч рублей за разрешение содержать собаку. Однажды вечером она ненадолго ушла из дома, оставив своего семилетнего йоркширского терьера одного. Именно тогда арендодатель позвонил и начал оскорблять ее, а затем проник в квартиру и вынес собаку на улицу. «Вечером он мне начинает звонить, обзывать меня, ругаться на меня матом. И сбрасывает. После этого зашел в квартиру и забрал договор об аренде. Он рылся в моих вещах, забрал собаку и выкинул ее. Она попала под машину, потому что она была совсем маленькая», — рассказала девушка. Более того, владелец закрыл квартиру на замок, ключа от которого у Дарины не было.

Мне некуда просто было идти ночевать. Хотя я оплатила за квартиру за первый и второй месяц сразу же, не разбивая залог. Я доплатила сверху за собаку. Но он ее выкинул. Утром он мне прислал сообщение, что решил зайти в мою квартиру, а собака просто убежала. Как она могла убежать с шестого этажа? Дарина

Дарина также прислала в редакцию 360.ru голосовое сообщение, где хозяин объясняет пропажу собаки. «Я вчера открыл квартиру твою, чтобы посмотреть, что там происходит. А твоя собака выскочила и побежала, ищи ее где-нибудь на улице», — заявил арендодатель. На следующий день девушке удалось получить записи с камер видеонаблюдения в подъезде. На кадрах видно, как мужчина брезгливо выносит маленького йорка на улицу. Позже животное, дезориентированное и напуганное, попало под машину и погибло, не найдя хозяйку.

Фото: 360.ru

Был в странном состоянии? Дарина утверждает, что на видео мужчина ведет себя странно. «На видео человек шатается. Я не знаю, был ли он в трезвом или в нетрезвом состоянии. Единственное, что он сказал — что сделал это на эмоциях. На эмоциях? Он ведет кружок у детей до 14 лет. А если он убьет кого-то на эмоциях, что он скажет родителям?» — сказала девушка. Что говорят юристы Ситуацию с правовой точки зрения прокомментировал 360.ru руководитель совета российской гильдии риелторов Константин Апрелев. «Если договор не подразумевает найма с животным и наличие животного нигде не прописали, то это явное нарушение договора со стороны нанимателя-арендатора. Он должен был, как минимум, об этом предупредить и согласовать в рамках договора. Как правило, найм с животным в квартире стоит на 5-10% в месяц больше», — указал юрист. По словам хозяйки животного, она предупреждала владельца квартиры. Более того, в распоряжении 360.ru есть скрин переписки — собеседник девушки действительно соглашается на собаку и предупреждает о необходимости доплатить 10 тысяч рублей. Юрист предупредил, что присутствие животного в квартире в любом случае должно быть прописано в договоре. «Если этого нет, то это однозначно нарушение договора. Но это не означает, что собственник имеет право проникнуть и какое-то имущество, тем более живое существо, куда-то выкинуть», — объяснил юрист. Девушка похоронила своего четвероногого друга, но уверена, что никакие деньги не компенсируют утрату. Йорк был подарком покойного отца Дарины и стал для нее настоящим членом семьи. Ранее внучку журналиста Шишкина лишили двух квартир и заставили работать на ферме.