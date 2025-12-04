«Ходили как стадо баранов»: пассажиры рейса на Пхукет пожаловались на авиакомпанию
Пассажиры аварийного Boeing 777 Red Wings заявили, что их бросили в аэропорту
Долгожданный отдых чуть не обернулся трагедией для летевших рейсом Москва — Пхукет. Вечером 3 декабря самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в Домодедово вскоре после взлета из-за загоревшегося двигателя. Все закончилось благополучно, но некоторые из пассажиров пожаловались на действия самой компании. В ситуации разбирался 360.ru.
Людей не выпустили даже в дьюти-фри
По словам одного из летевших на Пхукет отдыхающих, в салоне чувствовался запах керосина. Люди понимали, что происходит какая-то нештатная ситуация, но не паниковали. При этом экипаж ничего не объяснял.
«С неработающим двигателем кружили над Ступино, стюардессы игнорировали, мимо проходили. Никого не впускали в туалет больше двух часов. Мягко сели, уже потом узнали, что было возгорание», — рассказал мужчина.
Он добавил, что аэропорт не был готов их принять, людей не выпускали даже в дьюти-фри. Воду и еду не давали. Только в два часа ночи некоторых пассажиров разместили в гостинице и раздали уже остывшее питание.
Кроме того, сам самолет собеседник 360.ru назвал ущербным, отметив, что у кого-то из летевших не откидывалось кресло, у другого был сломан столик. При этом мужчина поблагодарил пилотов за четкую работу.
«Мы ходили как стадо баранов»
Еще один пассажир поддержал слова собеседника 360.ru
«Мы ходили как стадо баранов, никто за нас не взялся. Мы были в аэропорту просто одни. Нигде не объявили по громкой связи, куда идти, что делать… Нас просто пустили на самотек», — рассказал мужчина.
Он призвал наказать виновных в сложившейся ситуации.
360.ru обратился за комментарием в авиакомпанию. Там ответили, что предоставили пассажирам питание и напитки и помогли разместиться в гостинице.
«Мы просим с пониманием отнестись к корректировке расписания нескольких рейсов. Безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — добавили в пресс-службе перевозчика.
Некоторые видели вспышку при взлете
Еще одна пассажирка — Наталья — летела с мужем на отдых из Белоруссии с пересадкой в Москве. Когда командир объявил, что из-за неисправности самолет возвращается в Домодедово, на борту отреагировали на это спокойно.
«Были люди, которые во время взлета видели вспышку, но это было секундное дело — и все», — добавила она.
Сама Наталья узнала о пожаре в двигателе уже после приземления. Сейчас они находятся в гостинице и ждут, когда их все-таки отправят в Таиланд. Женщина настроена позитивно.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров аварийного рейса и проверяет, как авиакомпания выполняла требования безопасности полетов.