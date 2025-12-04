«Ходили как стадо баранов»: пассажиры рейса на Пхукет пожаловались на авиакомпанию

Долгожданный отдых чуть не обернулся трагедией для летевших рейсом Москва — Пхукет. Вечером 3 декабря самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в Домодедово вскоре после взлета из-за загоревшегося двигателя. Все закончилось благополучно, но некоторые из пассажиров пожаловались на действия самой компании. В ситуации разбирался 360.ru.

Людей не выпустили даже в дьюти-фри

По словам одного из летевших на Пхукет отдыхающих, в салоне чувствовался запах керосина. Люди понимали, что происходит какая-то нештатная ситуация, но не паниковали. При этом экипаж ничего не объяснял.

«С неработающим двигателем кружили над Ступино, стюардессы игнорировали, мимо проходили. Никого не впускали в туалет больше двух часов. Мягко сели, уже потом узнали, что было возгорание», — рассказал мужчина.

Он добавил, что аэропорт не был готов их принять, людей не выпускали даже в дьюти-фри. Воду и еду не давали. Только в два часа ночи некоторых пассажиров разместили в гостинице и раздали уже остывшее питание.

Кроме того, сам самолет собеседник 360.ru назвал ущербным, отметив, что у кого-то из летевших не откидывалось кресло, у другого был сломан столик. При этом мужчина поблагодарил пилотов за четкую работу.