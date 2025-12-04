«Ходили как стадо баранов»: пассажиры рейса на Пхукет пожаловались на авиакомпанию

Пассажиры аварийного Boeing 777 Red Wings заявили, что их бросили в аэропорту

Фото: РИА «Новости»

Долгожданный отдых чуть не обернулся трагедией для летевших рейсом Москва — Пхукет. Вечером 3 декабря самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в Домодедово вскоре после взлета из-за загоревшегося двигателя. Все закончилось благополучно, но некоторые из пассажиров пожаловались на действия самой компании. В ситуации разбирался 360.ru.

Людей не выпустили даже в дьюти-фри

По словам одного из летевших на Пхукет отдыхающих, в салоне чувствовался запах керосина. Люди понимали, что происходит какая-то нештатная ситуация, но не паниковали. При этом экипаж ничего не объяснял.

«С неработающим двигателем кружили над Ступино, стюардессы игнорировали, мимо проходили. Никого не впускали в туалет больше двух часов. Мягко сели, уже потом узнали, что было возгорание», — рассказал мужчина.

Он добавил, что аэропорт не был готов их принять, людей не выпускали даже в дьюти-фри. Воду и еду не давали. Только в два часа ночи некоторых пассажиров разместили в гостинице и раздали уже остывшее питание.

Кроме того, сам самолет собеседник 360.ru назвал ущербным, отметив, что у кого-то из летевших не откидывалось кресло, у другого был сломан столик. При этом мужчина поблагодарил пилотов за четкую работу.

Фото: 360.ru

«Мы ходили как стадо баранов»

Еще один пассажир поддержал слова собеседника 360.ru

«Мы ходили как стадо баранов, никто за нас не взялся. Мы были в аэропорту просто одни. Нигде не объявили по громкой связи, куда идти, что делать… Нас просто пустили на самотек», — рассказал мужчина.

Он призвал наказать виновных в сложившейся ситуации.

360.ru обратился за комментарием в авиакомпанию. Там ответили, что предоставили пассажирам питание и напитки и помогли разместиться в гостинице.

«Мы просим с пониманием отнестись к корректировке расписания нескольких рейсов. Безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Некоторые видели вспышку при взлете

Еще одна пассажирка — Наталья — летела с мужем на отдых из Белоруссии с пересадкой в Москве. Когда командир объявил, что из-за неисправности самолет возвращается в Домодедово, на борту отреагировали на это спокойно.

«Были люди, которые во время взлета видели вспышку, но это было секундное дело — и все», — добавила она.

Сама Наталья узнала о пожаре в двигателе уже после приземления. Сейчас они находятся в гостинице и ждут, когда их все-таки отправят в Таиланд. Женщина настроена позитивно.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров аварийного рейса и проверяет, как авиакомпания выполняла требования безопасности полетов.

