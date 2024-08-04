«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

Группа мигрантов устроила массовую драку на Лазурной улице в московском поселке Коммунарка. Конфликт на повышенных тонах начали мужчины, которые после вызвали подкрепление. Ставшая свидетелем происшествия местная жительница рассказала 360.ru, что после начала конфликта участники позвали подкрепление. В итоге сбежалась огромная толпа, которая перемещалась от дома к дому, пока ее не остановили правоохранители.

Собеседница 360.ru рассказала, что выгуливала собаку, когда во дворе дома по Лазурной улице, 14 началась потасовка. Мужчины говорили на повышенных тонах, затем послышался визг тормозов. Сначала девушка не обратила на это внимание: возле продуктового магазина и местной «наливайки» регулярно случались стычки. Затем подъехало подкрепление, и обстановка накалилась.

Потом вижу, как со стороны дороги бежит мужчина, за ним женщина покрытая и верещит. От сквера люди шли, и все бросились туда.

Жительница Коммунарки схватила собаку, спряталась возле технического помещения магазина и вызвала полицию. Оттуда она увидела, что группа парней побежала в арку дома по Лазурной улице, 16. Люди из окон требовали прекратить драку.

«Потом вот этот герой на видео, без футболки, стал по дороге прыгать. Я поняла, что драка перемещается. <…> Потом такие хлопки сильные, жесть. Не поняла, то ли взорвали, то ли витрины бить начали. Звука стекла не слышно, только бух-бух», — рассказала женщина.

Приезд полиции

Спустя пять-семь минут подъехала полиция. Очевидица рассказала, как правоохранители в масках распахнули двери и стали расспрашивать о пострадавших. Затем подъехали две бригады скорой помощи.

«Женщина эта продолжала бегать и визжать. Кстати, платок с нее никто не срывал, как пишут в чатах. <…> Всех, кому нужна была помощь, стали в машинах СМП осматривать, и женщина туда уже подскочила. Она плакала, испуганная», — сказала она.