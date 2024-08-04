«Без разговоров началась драка». Очевидец снял на видео ночную поножовщину в Коммунарке

Источник 360.ru: в Коммунарке устроили поножовщину во дворе жилого дома

Ночью возле жилого дома на улице Лазурной в Коммунарке произошла массовая драка с поножовщиной. Зачинщиков увезли в полицию. Подробностями случившегося с 360.ru поделился очевидец побоища.

«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», — рассказал он.

Собеседник 360.ru также предоставил видео с места драки. Судя по кадрам, на парковке сцепились около 13 мужчин. По словам очевидца, прибывшие правоохранители задержали приехавших на фургоне людей.

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Местные жители в соцсетях отмечают, что участники ночного конфликта не только распускали руки и громко выясняли отношения, но и протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

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