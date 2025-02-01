Исчез с радаров через 30 секунд. Главное о крушении Learjet 55 в Филадельфии
Меньше чем за неделю в США произошла вторая авиакатастрофа. Медицинский самолет Learjet 55 вскоре после взлета рухнул на жилые дома в Филадельфии 1 февраля. Все, что известно о крушении к этому часу, — в материале 360.ru.
Сколько человек погибли при крушении Learjet 55
На борту воздушного судна были шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник. По данным Reuters, транспортное средство перевозило тяжелобольного ребенка после операции. Его сопровождала мать. Маленького пациента должны были доставить в Спрингфилд для продолжения терапии.
С радаров Learjet 55 исчез всего через 30 секунд после вылета, когда находился на высоте 487 метров. Он упал в жилом массиве в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта.
Момент крушения самолета попал на видео, разлетевшееся по социальным сетям. На его кадрах видно, как судно на большой скорости влетело в крышу здания, после чего прогремел мощный взрыв и начались пожары. Огонь стал бушевать в том числе и из-за повредившегося газопровода.
Все пассажиры и члены экипажа Learjet 55 погибли. Пострадали еще шесть человек, которые находились на земле, им потребовалась госпитализация. Также повреждения при авиакатастрофе получили несколько домов и автомобилей.
Причина авиакатастрофы в Филадельфии
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могли стать баллоны с кислородом, которые находились в салоне воздушного судна. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.
«Вероятно, топливо и кислород могли стать причиной такого мощного взрыва. Вероятно, объяснение катастрофе даст именно это», — сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили один из баллонов неподалеку от места крушения — на парковке ресторана «Макдоналдс». Началось расследование, которое установит точные причины произошедшего.
По информации канала CBC, самолету Learjet 55 было 43 года, он зарегистрирован в Мексике и принадлежал воздушной санитарной службе Jet Rescue.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что к ликвидации последствий происшествия подключились федеральные власти.
«Печально видеть, как самолет падает в Филадельфии... Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены», — написал он в соцсети Truth Social.