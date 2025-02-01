Исчез с радаров через 30 секунд. Главное о крушении Learjet 55 в Филадельфии

Меньше чем за неделю в США произошла вторая авиакатастрофа. Медицинский самолет Learjet 55 вскоре после взлета рухнул на жилые дома в Филадельфии 1 февраля. Все, что известно о крушении к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько человек погибли при крушении Learjet 55

На борту воздушного судна были шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник. По данным Reuters, транспортное средство перевозило тяжелобольного ребенка после операции. Его сопровождала мать. Маленького пациента должны были доставить в Спрингфилд для продолжения терапии.

С радаров Learjet 55 исчез всего через 30 секунд после вылета, когда находился на высоте 487 метров. Он упал в жилом массиве в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта.

Момент крушения самолета попал на видео, разлетевшееся по социальным сетям. На его кадрах видно, как судно на большой скорости влетело в крышу здания, после чего прогремел мощный взрыв и начались пожары. Огонь стал бушевать в том числе и из-за повредившегося газопровода.

Все пассажиры и члены экипажа Learjet 55 погибли. Пострадали еще шесть человек, которые находились на земле, им потребовалась госпитализация. Также повреждения при авиакатастрофе получили несколько домов и автомобилей.