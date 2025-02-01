Шесть человек находились в разбившемся в Филадельфии самолете

FAA: на борту рухнувшего в Филадельфии самолета находились шесть человек

Появилась уточненная информация о крушении самолета в Филадельфии. На борту находились шесть человек, сообщили на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет Learjet 55 разбился после вылета из аэропорта Норт-Ист Филадельфия.

«На борту находились шесть человек», — говорится в заявлении управления.

Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

До этого пресс-служба FAA сообщила, что на борту разбившегося самолета находились два человека.

По данным телеканала Fox News, на борту упавшего самолета могли взорваться баллоны с кислородом, ведь это был медицинский борт. Источники канала в отделении местной полиции предположили, что кислород мог смешаться с топливом.

Ранее в соцсетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.