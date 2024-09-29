29 сентября 2024 02:25 Гибель парома «Эстония». История и загадки самого страшного балтийского кораблекрушения В Эстонии вспомнили жертв крушения затонувшего 30 лет назад парома 0 0 0 Фото: Модель парома «Эстония» / Википедия Происшествия

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Три десятилетия назад в Балтийском море затонул паром «Эстония», похоронив вместе с собой более 800 человек. Многие годы исследователи пытаются выяснить, что случилось с судном, но до сих пор правду так никто не узнал. Как произошла одна из самых таинственных морских катастроф XX столетия и что могло послужить этому причиной — в материале 360.ru.

Катастрофа в Балтийском море Ночью 28 сентября 1994 года в Балтийском море на середине пути затонул паром «Эстония», следовавший из Таллина в Стокгольм. На борту находились 803 пассажира и 186 членов экипажа, спасти удалось лишь 138 человек. Эта катастрофа до сих пор держит первенство среди кораблекрушений с самым большим числом жертв в Балтийском море. «Эстония» был паромом нового образца, практически лайнер люкс-класса. Каюты на две тысячи человек на любой кошелек, вплоть до шикарных апартаментов. Спа и массажные залы, бары и рестораны, сувенирные лавки, места для танцев — там было все для того, чтобы путешественники не скучали в пути. На судне также был огромный багажный ангар, куда, помимо других грузов, могли поместиться 460 автомобилей. Паром считался непотопляемым за счет особенностей своей конструкции. Однако «Эстония» ушла под воду менее, чем за час. Но у этого судна были свои скелеты в шкафу.

Фото: Поминальная церемония возле места гибели парома «Эстония», 2021 год. Stefan JerrevÃ¥Ng/Tt / Global Look Press

Темное прошлое «Эстония» Убийство по пути в Швецию Изначально паром «Эстония» построили финны в 1979 году. Тогда он назывался Viking Sally и курсировал между городами Турку, Мариехамном и Стокгольмом. Позже судно переименовали в Silja Star, потом в Wasa King, и наконец в январе 1993-го продали эстонцам. При этом в бытность финским судном паром успел влипнуть в несколько криминальных историй. Летом 1986 года Viking Sally шел из Турку в Стокгольм. Рано утром в каюту 44-летнего финского бизнесмена Йоханнеса Эльджаала влез его соотечественник, некий Рейхо Хаммар, и аккуратно выгреб всю наличность. Элджаала заметил вора и собирался сообщить обо всем капитану, но стоило ему выйти за порог, как вор пять раз ударил его ножом в шею, втолкнул в каюту и там, вместе с сообщником, задушил простыней. Хаммара схватили практически сразу и приговорили к пожизненному заключению.

Фото: Паром «Эстония» в бытность Viking Sally / Википедия

Вот только в июле 1988 года Хаммар с двумя товарищами сбежал из тюрьмы, ранив из обреза охранника. За несколько недель в бегах преступник успел ограбить пару банков и в пылу ссоры насмерть приложить топором по голове какого-то мужчину. Наконец убийцу поймали в Стокгольме. А в 2004 году тогдашняя президент Финляндии Тарья Халонен помиловала убийцу, и это при том, что он имел титул самого опасного преступника в стране. На свободе он сменил имя на Андреаса Хаммара и еще несколько раз попадал в поле зрение полиции. Последний раз его признали виновным в покушении на непредумышленное убийство в 2011 году.

Фото: 11-й президент Финляндии Тарья Халонен, 2013 год. Photoagency Interpress / Global Look Press

Убийство по пути в Финляндию Спустя год, летом 1987 года, по пути из Стокгольма в Турку на борту судна был убит Клаус Шелкле — студент из Западной Германии. Вместе со своей девушкой Беттиной Таксис он планировал доехать до Лапландии. Когда молодые люди в спальных мешках ночевали на палубе, неизвестный убийца напал на них и несколько раз ударил молотком по голове. Пострадавших обнаружила троица датских бойскаутов, которая решилась ночью прогуляться по кораблю. Они оповестили команду, те вызвали спасательный вертолет береговой охраны Финляндии, и он доставил пару в больницу. Однако к этому времени парень был уже мертв, а девушка находилась в критическом состоянии. Было ясно, что убийца — кто-то из находящихся на борту судна. Это не сильно облегчало задачу следователей: только пассажиров было 1400 человек. Не было ни свидетелей, ни видеозаписей, ни явного мотива. Пострадавшая Таксис пришла в себя, но ничего не помнила о нападении. Через несколько лет расследование прекратили.

Фото: Круизный лайнер в порту Стокгольма. Perry Mastrovito / Global Look Press

Внезапно о деле вспомнили в 2019 году. Полиция сообщила, что у них есть главный подозреваемый, он действовал в одиночку и не знал жертв. В начале 2020-го окружной прокурор предъявил обвинения в убийстве некоему датчанину 1969 года рождения — одному из тех самых бойскаутов, обнаруживших жертв. Судебный процесс начался 24 мая 2021 года, а уже в июне подозреваемого оправдали по всем пунктам обвинения. Поговаривали, что бывший скаут якобы признался и подробно рассказал следователям об убийстве еще в 2016 году, вот только сделал это без адвоката и других свидетелей. Позднее мужчина просто отказался от своих слов, заявив, что ничего подобного не говорил. Суд, рассматривавший дело, признал заявления следователей неприемлемыми. Прокуроры пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Так дело осталось неразрешенным.

Фото: Паром «Эстония» в бытность Silja Star, 1991 год / Википедия

Хроника катастрофы Около полуночи «Эстония» миновала устье Финского залива и достигла середины Балтийского моря. Погода была откровенно дрянная — шторм с волнами высотой от четырех до восьми метров, но по словам членов команды, им приходилось бывать в рейсах и при более серьезной непогоде. Спустя час вахтенный матрос Сильвер Линде услышал сильный звук со стороны носовой части судна: будто два массивных объекта столкнулись с огромной силой. Сообщив по рации на капитанский мостик о звуке, мужчина отправился проверить автомобильную палубу. Но там на вид было все в порядке, носовой визор был закрыт. Этот самый носовой визор — подъемная надводная часть парома. С ее помощью на борт заезжают машины с грузом. Само собой, открытие этого «кармана» во время рейса, да еще и в шторм, не сулит ничего хорошего.

Фото: Открытый носовой визор парома между Ирландией и Францией Stena Vision / Википедия 1/3 Фото: Открытый носовой визор парома Канарских островов Volcan de Taburiente / Википедия 2/3 Фото: Открытый носовой визор парома Средиземноморья Kevalay Queen / Википедия 3/3

Скоро к странным металлическим стукам добавился неприятный треск корпуса. Его уже услышали не только матросы, но и пассажиры. При этом сигнальные огни носового визора по-прежнему показывали, что их замки закрыты. Через непродолжительное время стало понятно, что это не так: 55-тонный визор открылся, повис на концах креплений, а затем упал в море. Внутрь корабля хлынула вода. Паром начал крениться. Команда бросилась спускать на воду спасательные шлюпки. Помощник капитана подал сигнал бедствия.

Фото: Спасательная шлюпка с парома Estonia в Морском музее Эстонии / Википедия

Среди пассажиров началась паника. Люди просто застряли в узких коридорах и на лестницах, в ширину чуть больше метра. Сильный перекос судна мешал выбираться на палубу, многие просто оставались в ступоре и не могли пошевелиться. Те, кто мог двигаться, пробирались по упавшим, подтягивались на руках. Крен достиг 90 градусов. Ровно в 01:48 паром «Эстония» ушла под воду. В ледяном штормовом море остались 22 спасательных плота и три шлюпки. До ближайшей суши — финского острова Уте — оставалось 40 километров.

Фото: Перевернутый и заполненный водой спасательный плот парома «Эстония» / Википедия

Причины катастрофы Официальная версия гибели «Эстонии» Чудом выживших подобрали проплывавшие неподалеку паромы, судно береговой охраны и вертолеты. Согласно официальным данным, были эвакуированы живыми 138 человек, из которых один позже умер в больнице. Остальные либо не успели покинуть гибнущее судно, либо умерли от переохлаждения, травм или утонули. Сразу же после трагедии поползли слухи, что катастрофа с «Эстонией» была подстроена. Чем пристальнее исследователи всматривались в факты, чем тщательнее изучали все данные и показания очевидцев, тем больше возникало вопросов, главный из которых — «Почему затонул непотопляемый паром?».

Фото: Один из паромов, который спасал тонущих людей — Mariella / Википедия

Международная следственная комиссия постановила, что причинами катастрофы послужили несовершенство конструкции парома, повышенная скорость движения судна и штормовая погода. Якобы сильные удары волн повредили запорное устройство носового визора и нутро «Эстонии» оказалось незащищенным от воды. С капитанского мостика парома было невозможно увидеть состояние визора, контрольные лампы его крепления были бесполезными, так как показывали, что замки закрыты и не среагировали на их поломку. Но судостроительный завод Meyer Werft, который строил паром, с документами в руках доказал, что причина была в неправильной эксплуатации судна. В итоге место гибели «Эстонии» объявили гражданским захоронением, возле которого запрещены любые изыскания. Хотели даже сделать специальный саркофаг, по примеру того, что поставили в Чернобыле, но потом отказались от этой идеи — уж очень она удивила публику.

Фото: Спасательный круг с парома Estonia / Википедия

Неофициальные версии гибели «Эстонии» Исследователи тайны гибели «Эстонии» уверены, что всему виной… развал СССР! Да-да, дело в том, что покидая экс-республики, ставшие независимыми государствами, советский контингент оставил немало оборудования. Его очень хотели заполучить западные спецслужбы, вот ушлые спекулянты и наладили торговлю. По всему выходило, что на пароме вывозили что-то важное — многие запомнили два грузовика без опознавательных знаков, которые безо всяких отметок загрузились в брюхо парома. Что в них было? Может, важные механизмы, что-то радиоактивное — не даром власти так проталкивали идею с саркофагом, а то и вовсе банальная контрабанда. Независимые исследователи полагают, что капитан собирался сбросить «посылку» в условленном месте, чтобы потом ее подобрала подлодка и для этого приоткрыл визор. Но шторм и старые крепления сделали свое дело, поэтому нос уже не смог закрыться. Уже в 2019 году выплыли новые факты: в боку парома ниже ватерлинии обнаружили большую дыру. Это дало толчок еще одной версии: «посылка» все же была частью советского военного наследства и предназначалась Швеции. Но США не желали уступать актуальные технологии и просто протаранили судно подлодкой.

Фото: Поднятый со дна визор парома «Эстония» / Википедия

Неудобные факты Спасатели достали из воды менее сотни тел. Остальных погибших назвали пропавшими без вести, в том числе и капитана судна. Но вот незадача: сначала было объявлено, что он жив, мало того, его сняли на видео, когда живого и в сознании везли в машине скорой помощи. И это не единственный странный эпизод — некоторым родственникам сообщали, что их близкие (практически все из числа персонала парома) найдены. А спустя несколько часов говорили, что они пропали без вести. Не исключено, что эти люди стали невольными свидетелями того, что не должны были видеть. Бывший госпрокурор Эстонии Маргус Курм фактически обвинил Швецию в том, что она постаралась сделать невозможным установление истины. Он напомнил, что подводная видеозапись, сделанная шведскими водолазами в первые дни после крушения, как и ее копия, бесследно пропали.

Фото: Дистанционная фотограмметрическая съемка затонувшего парома «Эстония», 2022 год. Stefan JerrevÃ¥Ng/Tt / Global Look Press

Водолазы отрезали запирающий болт носового визора судна и подняли на поверхность. Но единственный участвовавший в том погружении швед зачем-то взял и выбросил в море самое важное вещественное доказательство. Мало того, в один из дней эстонского представителя просто не пустили на инструктаж водолазов-шведов. К тому же именно Швеция предложила «законсервировать» место крушения — накрыть остов судна бетонным саркофагом. Именно шведы инициировали заключение договора «об обеспечении покоя усопших», который сделал невозможным как юридически, так и физически любые исследования. Последний раз Швеция вспомнила о пароме 15 февраля 2024 года. Тогда она четко заявила, что не будет начинать новое расследование, так как «в деле не выявлено новых обстоятельств, которые давали бы основания подозревать совершение преступления». Похоже, тайну гибели «Эстонии» люди узнают еще не скоро.