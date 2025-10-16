Фейк: в подмосковное озеро Сенеж упал инопланетный космический корабль

В озеро Сенеж в городском округе Солнечногорск Московской области якобы упал неизвестный космический аппарат. Репортаж с таким содержанием появился в Сети. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в озеро Сенеж в Солнечногорском районе Подмосковья упал космический корабль, вероятно, инопланетный. Ролик про падение инопланетного объекта представляет собой сборку репортажей, в которых корреспонденты наперебой рассказывают о ЧП.

Правда

На самом деле, никакого инопланетного корабля, который упал бы в Подмосковье, не было. Ролик полностью является сгенерированным нейросетью, о чем говорит плашка Sora во время проигрывания видео.

Sora — это модель искусственного интеллекта, предназначенная для генерации Full HD-видео по короткому текстовому описанию — промпту. Разработана компанией OpenAI, ранее выпустившей такие продукты, как DALL-E и ChatGPT.

О том, что видео сгенерировано, говорят также ляпы, которые свойственны пока для ИИ в написании кириллических символов и названий на кириллице. Надпись «Солнечногорск» на микрофонах, а также слово «корреспондент» во всех случаях было написано с ошибками.

Создателем ролика про космический корабль в Сенеже является пользователь Instagram* Max Dubovitskiy, который сам себя позиционирует как деятель искусств, AI creator (создатель продуктов с использованием технологий ИИ).

При этом у ролика про космический корабль в Сенеже есть продолжение, где корреспонденты уже несерьезно рассказывают о якобы ЧП, а в гротескной манере берут комментарии у очевидцев, в том числе у собаки и кота.

Таким образом, информация о том, что в подмосковное озеро Сенеж упал инопланетный космический корабль, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена