Фейк: в Костромской области медведь напал на пенсионера

В соцсетях распространили сообщения о том, что медведь якобы напал на пожилого жителя Костромской области. Все публикации оказались недостоверными.

Фейк

В постах говорится, что медведь набросился на 70-летнего мужчину, который отправился в лес за ягодами и не вернулся. В качестве доказательства к сообщению прикрепили видеозапись с хищником, который якобы нападает на пенсионера, а также кадры с его нейтрализацией.

Правда

На самом деле посты, которые активно распространяют по городским пабликам, фальшивые. Подобные вбросы публикуют на различных площадках, в том числе в платформе «Дзен» и «ВКонтакте».

После волны публикаций информацию о нападении медведей опровергли в Следственном комитете. В пресс-службе ведомства почеркнули, что случаев контакта жителей с хищниками не фиксировали в Костромской области уже три года, сообщил MK.RU.

Фейк создали, объединив несколько разных фотографий и видео. Первому кадру два года, и его вырезали из ролика, где мужчины играют с одомашненным медведем.

Второй снимок датируется 2021 годом и имеет отношение к происшествию в Красноярском крае. По данным NGS24.RU, тогда в природном парке «Ергаки» из-за зверя погиб подросток. Остальные фото тоже относятся к разным случаям, в том числе к нападению медведя на пенсионера в Архангельской области 18 сентября, сообщил 29.ru.

Можно сделать однозначный вывод, что в Сети публиковали целенаправленный информационный вброс. Создатели фейка взяли эмоционально заряженный, но абсолютно ложный сюжет о нападении медведя, который в итоге стал кочевать по разным регионам, подкрепляясь одним и тем же набором фотографий.

На недостоверность сообщения указывает компиляция старых и не относящихся к делу материалов. Снимки брали из видео разных лет. Это говорит о том, что тиражирование фейка — это не случайность, а спланированная акция по манипуляции общественным мнением и созданию ложной паники.