Фейк: самолет, летевший из Махачкалы в Москву, потерпел крушение из-за удара ПВО

В соцсетях распространились сообщения о якобы крушении самолета Airbus A320 «Аэрофлота», выполнявшего рейс Махачкала — Москва. Авторы публикаций утверждали, что лайнер якобы сбила система ПВО в Московской области. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В публикациях сообщили, что днем 27 мая Airbus A320-214 рейса SU1053 потерпел крушение в Подмосковье. Авторы постов утверждали, что самолет якобы попал под удар ПВО, приведенной в повышенную готовность из-за угрозы беспилотников. Вместе с сообщениями распространяли фотографию якобы разбившегося лайнера.

Правда

На самом деле никакого крушения рейса SU1053 не было. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 14:47 — даже раньше запланированного времени. Информацию о штатном завершении рейса также подтверждают данные «Яндекс Расписания».

Фейк опроверг и руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Он опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о том, что информация о падении самолета не соответствует действительности.

Кроме того, фотография якобы потерпевшего крушение лайнера оказалась поддельной. Рейс SU1053 27 мая выполнял самолет с бортовым номером RA-73179, названный в честь писателя Константина Паустовского.

Однако на распространяемом изображении видно, что на фюзеляже указана фамилия из семи букв, тогда как в фамилии Паустовского их 11. Это указывает на то, что картинку сгенерировали или отредактировали на основе изображения другого самолета.

Авторы фейка также использовали данные Flightradar24 о временном исчезновении рейса с карты полетов. Однако подобные ситуации не являются чем-то необычным, так как воздушные суда могут отключать транспондеры на некоторое время.

Ранее по аналогичной схеме в Сети распространяли фейковую информацию о якобы крушении самолета белорусской авиакомпании Belavia в Подмосковье.

Таким образом, сведения о крушении Airbus A320 рейса Махачкала — Москва в Московской области не соответствуют действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.