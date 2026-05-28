Фейк: белорусский самолет Belavia потерпел крушение в Подмосковье из-за работы ПВО

В телеграм-каналах распространили сообщения о якобы крушении пассажирского самолета белорусской авиакомпании Belavia в Московской области. Авторы публикаций утверждали, что лайнер мог попасть под удар ПВО во время работы систем противовоздушной обороны. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В публикациях сообщали, что 27 мая пассажирский самолет Belavia, выполнявший рейс B2917 из Минска в Москву, пропал с радаров в небе над Подмосковьем. Авторы постов утверждали, что позже обломки якобы нашли в районе деревни Еремеево в Истринском округе.

Также распространяли информацию о взрыве в воздухе, пожаре после падения и работе систем ПВО из-за угрозы неопознанных воздушных объектов. В постах утверждали, что гражданский борт могли ошибочно принять за воздушную цель.

Правда

На самом деле информация о крушении лайнера не соответствует действительности. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Belavia, выполнявший рейс B2917 из Минска, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево с минимальной задержкой относительно расписания.

Информацию о штатном выполнении рейса также подтверждают данные аэропорта Шереметьево.

Кроме того, изображение якобы разбившегося самолета оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. На опубликованной картинке заметны несоответствия с реальным бортом Belavia. В частности, отличаются элементы рисунка на киле самолета.

Вопросы вызывает и фото со столбом дыма, которое распространяли вместе с фейковой новостью. На снимке деревья имеют желтый оттенок листвы, нехарактерный для конца мая. Это может указывать на то, что кадр сделали в другое время года.

Никаких сообщений о работе ПВО в Подмосковье в этот период не публиковали ни мэр Москвы Сергей Собянин, ни губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также информации о происшествии не появлялось в специализированных телеграм-каналах, отслеживающих авиационные инциденты по всему миру. Таким образом, сведения о том, что в Подмосковье якобы потерпел крушение самолет Belavia из-за работы ПВО, являются недостоверными.