«Это было страшно». Очевидица рассказала о застрявших в танцевальной студии подругах
Очевидец пожара на Электрозаводе рассказал, что в здании не было сирен
Девушка опоздала на занятия в танцевальную студию на Электрозаводе, а потом пошла в туалет — только благодаря этим случайностям она не оказалась заблокированной огнем в танцзале вместе с еще 40 подругами. Очевидица рассказала 360.ru, как пыталась выбраться из здания, где даже во время пожара не было сигнала тревоги.
Выйдя из дамской комнаты, девушка увидела дым, навстречу бежали люди и кричали о пожаре. Собеседница издания и еще одна опоздавшая девушка попытались предупредить учениц танцевального класса.
«Но так как там было все-таки 40 человек, инстинкт самосохранения сработал сильнее. И мы вот с этой подружкой моей, мы схватили вещи и побежали. Слава богу, там оказался человек, который сказал, куда бежать, потому что там нет указателей выхода аварийного, не было никакой сирены», — поделилась девушка.
Дым заполнял коридор, по которому бежали девушки, он был очень едким — горел пластик. Очевидица отметила, что в этот момент она испытала сильный испуг, потому что невозможно было дышать.
По словам собеседницы 360.ru, из здания эвакуировалось очень много людей, среди них — дети. Ученицы танцевального класса остались запертыми в зале. Девушка сообщила об этом спасателям, а с заблокированными подругами оставалась на связи.
«И все, что нам оставалось — это просто ждать. Мы где-то час стояли на улице, не понимая вообще, что происходит, откуда их будут вызволять. Были на телефоне с девочками из зала постоянно, держали контакт. Я спрашивала, есть ли дым и так далее. Девочки сказали, что они видят пламя уже, потому что горело помещение на втором этаже и чуть-чуть левее от студии. То есть это было рядом», — рассказала собеседница 360.ru.
Девушек спасли, вытащили из окна студии. Из них никто не пострадал, не отравился угарным газом, рассказала очевидица.
«В завершении, что я могу сказать? На завод я больше не ногой, потому что не было пожарной сигнализации, много людей осталось в своих павильонах. Потому что, если бы я не вышла из зала, чтобы просто сходить в туалет, я бы точно так же осталась бы в этом помещении. <…> Возможно, все закончилось бы гораздо плачевнее. Поэтому надо что-то делать с пожарной безопасностью, потому что это было страшно», — резюмировала девушка.