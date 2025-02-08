«Это было страшно». Очевидица рассказала о застрявших в танцевальной студии подругах

Очевидец пожара на Электрозаводе рассказал, что в здании не было сирен

Девушка опоздала на занятия в танцевальную студию на Электрозаводе, а потом пошла в туалет — только благодаря этим случайностям она не оказалась заблокированной огнем в танцзале вместе с еще 40 подругами. Очевидица рассказала 360.ru, как пыталась выбраться из здания, где даже во время пожара не было сигнала тревоги.

Выйдя из дамской комнаты, девушка увидела дым, навстречу бежали люди и кричали о пожаре. Собеседница издания и еще одна опоздавшая девушка попытались предупредить учениц танцевального класса.

«Но так как там было все-таки 40 человек, инстинкт самосохранения сработал сильнее. И мы вот с этой подружкой моей, мы схватили вещи и побежали. Слава богу, там оказался человек, который сказал, куда бежать, потому что там нет указателей выхода аварийного, не было никакой сирены», — поделилась девушка.

Дым заполнял коридор, по которому бежали девушки, он был очень едким — горел пластик. Очевидица отметила, что в этот момент она испытала сильный испуг, потому что невозможно было дышать.

По словам собеседницы 360.ru, из здания эвакуировалось очень много людей, среди них — дети. Ученицы танцевального класса остались запертыми в зале. Девушка сообщила об этом спасателям, а с заблокированными подругами оставалась на связи.