Сегодня 14:19 «Это безответственность». Дочь пассажирки Ан-24 — о крушении самолета в Приамурье Родственница пассажиров разбившегося Ан-24 готовит документы в суд 0 0 0 Эксклюзив

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Жительница Тынды Ольга собирается подать в суд на авиаперевозчика после крушения Ан-24 в Амурской области. Она рассказала 360.ru, что на борту судна находилась ее мать с двумя племянниками.

Плохая погода и допотопный самолет Женщина призналась, что отговаривала маму добираться этим рейсом из-за непогоды, но та сообщила, что вылетает и будет в пункте назначения через полтора часа. «Мы в аэропорту, никто нам ничего не может сказать. Сотрудники давай куда-то убегать. Ничего не понятно. Это просто… Я работаю в администрации и у меня есть доступ к информации, к которой нет ни у кого. И мы с коптера начали искать крушение. Мы самостоятельно это все искали», — рассказала Ольга.

Она добавила, что сама летала на Ан-24 и назвала воздушное судно допотопным.

Я там молилась 500 раз. <…> Почему у нас летают такие самолеты? Раньше летала «Аврора», вообще вопросов не было к этому самолету, он новый, оборудован всеми приспособлениями. А в этой «Ангаре» даже потока воздуха нет, он старый. Я летала на нем, я вам не буду врать. И мне дуло из иллюминатора. Я не знаю, сколько ему, лет 60, наверное. Какого вообще он у нас летает? И в итоге я потеряла троих людей. Ольга дочь пассажирки Ан-24

Она также обвинила авиаперевозчика в том, что рейс не задержали. «Почему нельзя было? Почему так рискнули жизнями 49 человек, из которых двое — мои племянники и моя мама? Ну вот как? Как можно было так? Это безответственность», — сказала Ольга. Мать детей, которые тоже были на борту самолета, попала в больницу. «Мать детей, моя невестка, она в больнице находится. Она мама четырех детей, у нее муж участник СВО. Он вылетает сейчас, мой родной брат, с СВО в экстренном порядке. Он вылетает в Благовещенск, Амурская область, потому что двое детей… Мать в больницу попала. Мы когда с ней последний раз разговаривали, у нее там просто… Я не знаю, что с ней. Там вообще просто кошмар», — поделилась собеседница 360.ru.

Обращение в суд Ольга подчеркнула, что собирается подать на авиакомпанию в суд.

Я подготавливаю документы в суд. Меня не волнует компенсация. Мне нужно наказать именно «Ангару». Почему они допускают такие старые самолеты к вылетам? <…> Я не знаю, что сейчас делать самой. Я не знаю, что делать матери двух детей, которая их потеряла. Один пошел в третий класс, другой во второй. Вот что делать? Ольга дочь пассажирки Ан-24

Поиски рухнувшего борта Ольга рассказала, что после новостей о крушении самолета администрация Тынды сразу организовала оперативный штаб. «Они сразу же начали все искать, это все было оперативно. Но <… > заместителю главы сообщили спустя практически два часа, что самолет пропал с радаров при заходе на второй круг. Я не знаю, что это было. К нам вышел представитель аэропорта и сказал, что самолет пошел на второй круг и пропал с радара. Что, возможно, он взял курс назад на город Благовещенск. Топлива у него хватит», — рассказала дочь пассажирки Ан-24.

Фото: РИА «Новости»

Лишь после этого начались поиски потерпевшего крушение воздушного судна. «Ан-24, у него топливо рассчитано минимум на тысячу километров, 800 километров Благовещенск — Тында, 800 километров Тында — Благовещенск», — подчеркнула Ольга. Она не исключила, что у самолета были проблемы с топливом. «Падает он только исключительно из-за того, что кончается топливо. И нет даже сильного черного дыма из-за того, что соляра. Просто загорелся в фюзеляж. Насколько известно, все пассажиры погибли, сгорели», — заключила женщина. О крушении самолета в Приамурье стало известно 24 июля. На борту находились 49 человек, пятеро из них — дети.