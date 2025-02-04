Взрыв в «Алых парусах» мог устроить террорист-смертник

РИА «Новости»: взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог устроить террорист-смертник

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвымог устроить террорист-смертник. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Подрыв в доме в ЖК „Алые паруса“ мог совершить террорист-смертник», — сказал собеседник агентства.

Утром 3 января в элитном жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на улице Авиационной, прогремел мощный взрыв. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства, которое было заложено в лифтовом холле высотного здания, составила около 300 граммов тротила.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще четверо попали в больницы в тяжелом состоянии. Однако, как позже сообщил столичный главк Следственного комитета России, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донецкой Народной Республике Армен Саркисян.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее один из телохранителей Саркисяна, пострадавший в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса», пришел в сознание. Мужчина сильно пострадал, ему провели операцию на ноге.