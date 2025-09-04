Дружеский армрестлинг довел до суда. Саратовскому айтишнику грозит восемь лет

В Саратове слушается дело студента Михаила Новоярчикова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю-студенту. Инцидент произошел на физкультуре в Саратовском государственном университете имени Чернышевского: в момент дружеской схватки по армрестлингу однокурсник получил перелом руки. Подробности — в материале 360.ru.

Адвокат Андрей Морозов в беседе с 360.ru назвал обвинение в умысле абсурдным. По его словам, речь идет о типичной травме новичка.

«В профессиональной среде это называется „перелом новичка“. Подобное случается, когда спортсмен выводит руку за линию плеча и создает опасное положение. То есть ломается рука всегда у того, кто нарушил правила», — подчеркнул адвокат.

Сам Новоярчиков подчеркивает, что никакого конфликта у него с товарищем не было, они были друзьями.

«Мы несколько раз боролись, и в какой-то момент у него хрустнула рука. Я сразу побежал за преподавателем, помогли ему дойти до выхода, дождались скорую», — рассказал студент.

Он также предлагал однокурснику поехать вместе с ним в больницу, чтобы поддержать и помочь, но товарищ тогда отказался, уверяя, что все в порядке. По словам Михаила, после госпитализации они еще созванивались и переписывались, но вскоре друг резко прервал общение.

«Удалил из друзей, очистил переписку, перестал выходить на связь. А потом я узнал, что его семья требует для меня реального наказания. Хотя изначально никаких претензий не было», — добавил студент.