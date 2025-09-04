Дружеский армрестлинг довел до суда. Саратовскому айтишнику грозит восемь лет
В Саратове армрестлинг на физкультуре обернулся уголовным делом
В Саратове слушается дело студента Михаила Новоярчикова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю-студенту. Инцидент произошел на физкультуре в Саратовском государственном университете имени Чернышевского: в момент дружеской схватки по армрестлингу однокурсник получил перелом руки. Подробности — в материале 360.ru.
Адвокат Андрей Морозов в беседе с 360.ru назвал обвинение в умысле абсурдным. По его словам, речь идет о типичной травме новичка.
«В профессиональной среде это называется „перелом новичка“. Подобное случается, когда спортсмен выводит руку за линию плеча и создает опасное положение. То есть ломается рука всегда у того, кто нарушил правила», — подчеркнул адвокат.
Сам Новоярчиков подчеркивает, что никакого конфликта у него с товарищем не было, они были друзьями.
«Мы несколько раз боролись, и в какой-то момент у него хрустнула рука. Я сразу побежал за преподавателем, помогли ему дойти до выхода, дождались скорую», — рассказал студент.
Он также предлагал однокурснику поехать вместе с ним в больницу, чтобы поддержать и помочь, но товарищ тогда отказался, уверяя, что все в порядке. По словам Михаила, после госпитализации они еще созванивались и переписывались, но вскоре друг резко прервал общение.
«Удалил из друзей, очистил переписку, перестал выходить на связь. А потом я узнал, что его семья требует для меня реального наказания. Хотя изначально никаких претензий не было», — добавил студент.
Адвокат отмечает, что дело может создать опасный прецедент: «Получается, что теперь любой бытовой или спортивный травматизм можно приравнять к уголовному преступлению. Если во дворе кто-то в футболе случайно попадет мячом в голову, выходит, его тоже нужно сажать?»
Потерпевший уже восстановился после травмы: он водит машину, работает за компьютером и продолжает заниматься спортом. Тем не менее прокурор настаивает на версии об умышленном причинении вреда.
Сам Новоярчиков, окончивший бакалавриат по IT и поступивший в магистратуру, продолжает работать по профессии и надеется на оправдательный приговор.
«Я уверен, что справедливость восторжествует. Это был несчастный случай, и осуждать меня за него — неправильно», — заключил он.
Судебное следствие продолжается.