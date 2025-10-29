Сегодня 14:14 Внезапно озверел и отгрыз голову. Домашний маламут растерзал младенца в Одинцове В Одинцове домашний маламут отгрыз голову младенцу 0 0 0 Фото: Sascha Rueff/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

В поселке Трехгорка Одинцовского городского округа домашняя собака породы маламут загрызла двухмесячного младенца. Собаку отогнали вызванные очевидцами спасатели. При этом кинолог не верит, что собака могла наброситься на ребенка — только если над ней не издевались.

Что известно о нападении собаки на младенца в Одинцове Трагедия произошла 26 октября в промежуток времени с 11:30 до 12:31 на Можайском шоссе в доме № 11. На грудного ребенка 2025 года рождение напала собака пароды аляскинский маламут, в результате чего ребенок получил открытую рану в лобно-теменно-затылочной области головы, сообщил источник 360.ru. «Скончался на месте происшествия (протокол установления смерти составлен в 13:05 минут)», — добавил он. Мать ребенка — ассистент кафедры гражданского процесса Московского государственного университета имени Ломоносова, отец — заместитель декана юридического факультета этого же вуза. Супруги приехали в гости к бабушке и дедушке, оставили коляску с младенцем на участке, а пса заперли в доме, сообщил Telegram-канал «MK: срочные новости». Маламут смог выбежать на улицу и опрокинул коляску. О судьбе пса ничего неизвестно.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com

Собаку никогда не выгуливали По словам соседей, ранее на пса никто никогда не жаловался — его даже не видели. Хозяева якобы никогда не выгуливали маламута в поселке, сообщило издание Regions. «В принципе, участок у них не маленький, и пса они никогда не выводили наружу. Он там так и жил последние несколько лет», — отметила соседка Инна. Нападение собаки этой породы на человека в обычных условиях крайне маловероятно, заявила кинолог, эксперт российской кинологической федерации Ирина Швец. «Какой-то бред. Маламут — это ездовая собака, абсолютно безопасная. Я и вспомнить не могу, чтобы маламут на кого-нибудь нападал. Если только над ним серьезно не издевались. Причем это должно было длиться довольно долго», — сказала она. Эксперт привела пример, когда на ребенка напала собака породы шелти. Оказалось, что псу резали ухо ножницами. В этом случае тоже необходимо разбираться.

Фото: Медиасток.рф

Внезапное озверение Иногда собаки нападают не из-за внезапного озверения, а не из-за неправильного понимания поведения животного и отсутствия контроля со стороны взрослых, объяснил психолог Илья Ахмедов. «Собака не осознает, что перед ней ребенок, которого нужно беречь. Она реагирует на запахи, звуки, резкие движения. Особенно опасен момент, когда в доме появляется младенец: животное может испытывать ревность, тревогу или даже страх, чувствуя изменения в привычной обстановке», — добавил он. По его словам, важно понимать, что даже хорошо воспитанная собака требует адаптации к новому члену семьи. Родители должны заранее готовить питомца к появлению ребенка — дать обнюхать его вещи, установить новые правила поведения. Никогда нельзя оставлять ребенка без присмотра. В случае происшествия родителям важно держаться вместе — переживание без поддержки может привести к глубокой депрессии, заключил эксперт.