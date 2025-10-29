Внезапно озверел и отгрыз голову. Домашний маламут растерзал младенца в Одинцове
В Одинцове домашний маламут отгрыз голову младенцу
В поселке Трехгорка Одинцовского городского округа домашняя собака породы маламут загрызла двухмесячного младенца. Собаку отогнали вызванные очевидцами спасатели. При этом кинолог не верит, что собака могла наброситься на ребенка — только если над ней не издевались.
Что известно о нападении собаки на младенца в Одинцове
Трагедия произошла 26 октября в промежуток времени с 11:30 до 12:31 на Можайском шоссе в доме № 11. На грудного ребенка 2025 года рождение напала собака пароды аляскинский маламут, в результате чего ребенок получил открытую рану в лобно-теменно-затылочной области головы, сообщил источник 360.ru.
«Скончался на месте происшествия (протокол установления смерти составлен в 13:05 минут)», — добавил он.
Мать ребенка — ассистент кафедры гражданского процесса Московского государственного университета имени Ломоносова, отец — заместитель декана юридического факультета этого же вуза.
Супруги приехали в гости к бабушке и дедушке, оставили коляску с младенцем на участке, а пса заперли в доме, сообщил Telegram-канал «MK: срочные новости». Маламут смог выбежать на улицу и опрокинул коляску. О судьбе пса ничего неизвестно.
Собаку никогда не выгуливали
По словам соседей, ранее на пса никто никогда не жаловался — его даже не видели. Хозяева якобы никогда не выгуливали маламута в поселке, сообщило издание Regions.
«В принципе, участок у них не маленький, и пса они никогда не выводили наружу. Он там так и жил последние несколько лет», — отметила соседка Инна.
Нападение собаки этой породы на человека в обычных условиях крайне маловероятно, заявила кинолог, эксперт российской кинологической федерации Ирина Швец.
«Какой-то бред. Маламут — это ездовая собака, абсолютно безопасная. Я и вспомнить не могу, чтобы маламут на кого-нибудь нападал. Если только над ним серьезно не издевались. Причем это должно было длиться довольно долго», — сказала она.
Эксперт привела пример, когда на ребенка напала собака породы шелти. Оказалось, что псу резали ухо ножницами. В этом случае тоже необходимо разбираться.
Внезапное озверение
Иногда собаки нападают не из-за внезапного озверения, а не из-за неправильного понимания поведения животного и отсутствия контроля со стороны взрослых, объяснил психолог Илья Ахмедов.
«Собака не осознает, что перед ней ребенок, которого нужно беречь. Она реагирует на запахи, звуки, резкие движения. Особенно опасен момент, когда в доме появляется младенец: животное может испытывать ревность, тревогу или даже страх, чувствуя изменения в привычной обстановке», — добавил он.
По его словам, важно понимать, что даже хорошо воспитанная собака требует адаптации к новому члену семьи. Родители должны заранее готовить питомца к появлению ребенка — дать обнюхать его вещи, установить новые правила поведения. Никогда нельзя оставлять ребенка без присмотра.
В случае происшествия родителям важно держаться вместе — переживание без поддержки может привести к глубокой депрессии, заключил эксперт.