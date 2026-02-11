«Дома дубак». жители Коврова платят «конские» суммы за тепло, которого нет вторые сутки

Крупная коммунальная авария произошла в Коврове Владимирской области — на котельной ООО «Владимиртеплогаз» лопнули трубы. В итоге порядка 20 тысяч человек остались без горячей воды и отопления. Местные жители вынуждены спать в теплой одежде, школьники сидят на занятиях в куртках. Об обстановке в регионе 360.ru рассказали очевидцы.

«Конские» платежи за ледяные трубы

«Нет ни горячей воды, ни отопления. Это уже второй раз за зиму. Первый раз был в январе, когда на улице было -25 градусов, но тогда быстро справились. Всего полдня сидели без отопления», — заявила жительница Коврова.

Она пожаловалась не только на отсутствие тепла, но и на «конские» платежи за отопление. Кроме того, чуть ли ни все трубы в городе давно сгнили и нуждаются в ремонте, однако проблемы не исправляют — «только дыры латают годами в одном и том же месте». С каждым годом ситуация все хуже.

Еще одна женщина в беседе с 360.ru заявила, что все спасаются обогревателями. Приборы работают уже вторые сутки. Люди боятся будущих квитанций за электроэнергию.