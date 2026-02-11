«Дома дубак». жители Коврова платят «конские» суммы за тепло, которого нет вторые сутки
Жители Коврова пожаловались на отсутствие отопления уже вторые сутки из-за ЧП
Крупная коммунальная авария произошла в Коврове Владимирской области — на котельной ООО «Владимиртеплогаз» лопнули трубы. В итоге порядка 20 тысяч человек остались без горячей воды и отопления. Местные жители вынуждены спать в теплой одежде, школьники сидят на занятиях в куртках. Об обстановке в регионе 360.ru рассказали очевидцы.
«Конские» платежи за ледяные трубы
«Нет ни горячей воды, ни отопления. Это уже второй раз за зиму. Первый раз был в январе, когда на улице было -25 градусов, но тогда быстро справились. Всего полдня сидели без отопления», — заявила жительница Коврова.
Она пожаловалась не только на отсутствие тепла, но и на «конские» платежи за отопление. Кроме того, чуть ли ни все трубы в городе давно сгнили и нуждаются в ремонте, однако проблемы не исправляют — «только дыры латают годами в одном и том же месте». С каждым годом ситуация все хуже.
Еще одна женщина в беседе с 360.ru заявила, что все спасаются обогревателями. Приборы работают уже вторые сутки. Люди боятся будущих квитанций за электроэнергию.
«Сад и школа, в которую ходят мои дети, находятся в районе без отопления. Сегодня дети остались дома», — сказала другая местная жительница.
По словам очевидцев, в школах, где отключили горячую воду, отменяют или сокращают занятия. В квартирах ситуация тоже тяжелая. Без теплых носков и свитеров не обойтись.
«Страдает больше старый жилой фонд, они питаются от этой котельной. У меня новостройка с поквартирным отоплением. А у бабушки нашей дома дубак, спала в свитере и куртке», — заявил еще один горожанин.
Коммунальщики обещали все починить сегодня, но горячей воды до сих пор нет. Котельную уже запустили, из трубы повалил дым.
Что говорит администрация?
В пресс-службе компании «Владимиртеплогаз» заявили, что ночью во время наполнения системы и повышения давления на выходе из котельной образовался свищ. Ремонтная бригада оперативно приступила к ликвидации повреждения и выполнила работы в кратчайшие сроки. После этого система была перезаполнена, давление довели до стандартных показателей.
«На работы ушло время, поэтому розжиг котлов и начало набора температурных параметров пришлись на 08:15 11 февраля. Сейчас все оборудование работает в штатном режиме», — заявили в компании.
Также о ситуации отчитались в администрации Коврова. Жителей предупредили о возможных утечках и завоздушивании отопительных систем.