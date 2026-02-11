Shot: около 20 тысяч жителей Коврова живут без отопления из-за ЧП в котельной

Примерно 20 тысяч жителей Коврова почти два дня живут без теплоснабжения из-за аварии в местной котельной. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, ЧП произошло на объекте ООО «Владимиртеплогаз». Ранее, в мае прошлого года, при вводе в работу котла на этом же предприятии произошел взрыв. Теперь лопнули трубы.

После случившегося отопление в жилых домах и социальных объектах отключили. Тем временем температура на улице опустилась до -10… -15. Горожанам приходится спать в теплой одежде, а в ряде школ дети вынуждены сидеть на уроках в куртках.

Ранее похожая ситуация случилась в Бодайбо. В регионе ввели режим ЧС после аварии на водоводе, из-за которой местные жители остались без воды и тепла. И все это при морозе под -45.